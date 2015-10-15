SSK'ya fahiş fiyatla ilaç sattığı iddia edilen Roche davasında, tüm sanıklara hapis istemi

SSK'ya fahiş fiyatla ilaç satıldığı iddiasıyla açılan ve Roche Müstahzarları Sanayi A.Ş.'nin eski Genel Müdürü Faruk Yöneyman'ın da aralarında bulunduğu 18 sanığın yargılandığı davada, savcı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı, tüm sanıkların "İhaleye fesat karıştırmak" suçundan 5'er yıldan 12'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Savcı, tüm sanıkların "İhaleye fesat karıştırmak" suçundan 5'er yıldan 12'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Ayrıca, Faruk Yöneyman'ın da aralarında bulunduğu 8 sanık hakkında, "Görevi kötüye kullanma suçuna iştirak", diğer 10 sanık hakkında da "Görevi kötüye kullanmak" suçundan 1'er yıldan 3'er yıla kadar hapis cezası talep etti.

İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, Ümit Ceylan'ın da aralarında bulunduğu 3 sanık katıldı. Tutuksuz sanık Ümit Ceylan, savunmasında, "Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Roch ilaç firmasında reçeteli ilaç grubunda Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı'ydım. Soruşturmaya konu ilaç, kanser ilaçları grubundaydı. O bölümden ben sorumlu değildim. Başka bir genel müdür yardımcısı sorumluydu. Suçlamaları kabul etmiyorum. İhaleye benim sorumlu olduğum hiçbir ilaç girmemiştir. Ayrıca soruşturmaya konu ecza deposunda benim hiçbir faturam yoktur" dedi.

18 sanık hakkında 15 yıl hapis istemi

Duruşmada, Savcı Veysi Büyükkılıç, 3 sayfadan oluşan mütalaasını yazılı olarak mahkemeye sundu. Savcı Büyükkılıç, bütün sanıkların "İhaleye fesat karıştırmak" suçunu işledikleri gerekçesiyle 5'er yıldan 12'şer yıla kadar hapisle cezalandırılması istedi. Savcı Büyükkılıç ayrıca, aralarında Roche Müstahzarları Sanayi A.Ş.'nin eski Genel Müdürü Faruk Yöneyman'ın da bulunduğu 8 sanık hakkında "Görevi kötüye kullanma suçuna iştirak", eski SSK Sağlık İşleri Genel Müdürü Orhan Canbolat ve eski SSK İlaç ve Eczacılık Daire Başkanı Hülya Özdemir'in de aralarında bulunduğu 10 sanık hakkında da "Görevi kötüye kullanmak" suçlarından 1'er yıldan 3'er yıla kadar hapis cezası talep etti.

Dava şubat ayına ertelendi

Sanıklar ve sanık avukatlarına mütalaaya karşı beyanda bulunmaları için süre verilmesine karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı Şubat ayına erteledi.



D avanın geçmişi

2004 yılında SSK'ya fahiş fiyatla ilaç satılarak, devletin zarara uğratıldığı ihbarı yapıldı. İhbar üzerine harekete geçen savcılık, Roche ilaç firması yetkilileri ve SSK görevlilerinin de aralarında bulunduğu 18 kişi hakkında dava açtı.