SSK'lı katkı payı vermeyecek

Danıştay 10. Dairesi, 2008 yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği'nin, ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi için özel sağlık kurumlarına başvuran hastalardan 10 TL katılım payı alınmasına ilişkin kısmının yürütmesini oy birliğiyle durdurdu.



Türkiye Sağlık İşletmeleri Derneği, tebliğin 6.1. maddesinin 1. fıkrasındaki katılım payı alınmasına ilişkin kısmının iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Danıştay'da dava açtı.



Davayla ilgili ilk incelemesini tamamlayan Danıştay 10. Dairesi, tebliğin ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi için özel sağlık kurumlarına başvuran hastalardan 10 TL katılım payı alınmasına ilişkin kısmının yürütmesini oy birliğiyle durdurdu.



Kararda, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 68. maddesinde, ayakta tedavide hekim ve diş hekimine muayene olmak suretiyle yararlananlardan katılım payı alınacağının ve katılım payı tutarının her yıl artırılacağının öngörüldüğü hatırlatıldı.



Genel Sağlık Sigortası İşlemleri Yönetmeliği'nde, katılım payının tahsiline yer verildiği ancak kapsamda bulunan hak sahiplerinin ödeyeceği katılım payı tutarının ve bu payın tahsiline ilişkin usul ve esasların belirlenmesine yönelik bir düzenleme yapılmadığı vurgulandı. Kararda, şöyle denildi:



“Katılım payı alınmasına ilişkin uygulamanın ve aynı zamanda dava konusu tebliğin dayanağı olan 5510 sayılı Yasa'nın katılım payı alınmasına ilişkin maddesine göre finansmanı kurumca sağlanan sağlık hizmetlerinden ayakta tedavide hekim veya diş hekimine muayene olmak suretiyle yararlananlardan alınacak katılım payı tutarını ve bu tutarın tahsiline ilişkin usul ve esasları yönetmelikle düzenleme yetkisine sahip idarenin bu yetkisini, tebliğ çıkarmak suretiyle kullanmasında yasaya uyarlık görülmemektedir.”



Yasada, özel veya kamu kuruluşuna başvuran hastalardan katılım payının farklı alınmasına olanak sağlayan bir kural bulunmadığı ifade edilen kararda, buna karşın tebliğin 6. maddesiyle yapılan düzenlemede kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşunun aynı basamakta yer almış olsa bile, özel sağlık kuruluşuna başvuran hastadan kamuya başvuran hastalara nazaran daha yüksek tutarda katılım payı alınmasının kurala bağlandığı kaydedildi.



Kararda, “İdarece özel sağlık kurum ve kuruluşları ile kamuya ait sağlık kurum ve kuruluşlarına başvuran hastalardan katılım payının farklı alınmasını gerektiren nesnel ve somut bir neden gösterilmediği gibi yapılan düzenlemede yasada belirtilen önceki basamaklardan sevkli olarak başvurulup başvurulmadığı kriteri de dikkate alınmamıştır” denildi.



