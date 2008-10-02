SSK-özel hastane anlaşmazlığı hastaları mağdur etti

1 Temmuz'da özel hastanelere getirilen 'sadece yüzde 30 katkı payı alarak Sosyal Güvenlik Kurumu hastalarına bakabilirsiniz' zorunluluğu sağlık sektöründe büyük bir kaos yarattı. Ağır ameliyatların da yapıldığı bir çok özel hastane, sosyal güvenlik kurumu hastalarına düşük ücretle hizmet vermeyi kesti.



1 Temmuz'da özel hastanelere getirilen 'sadece yüzde 30 katkı payı alarak Sosyal Güvenlik Kurumu hastalarına bakabilirsiniz' zorunluluğu sağlık sektöründe büyük bir kaos yarattı. SGK'lı hastalar bu zorunluluğu kabul eden yani sisteme imzasını atan hastanelerde yalnızca 4 YTL ile muayene olabiliyor ancak buralarda da hasta yükü arttı. Devlet hastaneleri gibi uzun kuyruklar oluşmaya başladı. Ancak en büyük sorun önemli ameliyatlarda yaşanıyor. Çünkü sistem dışında kalan büyük hastanelerde beyin, kalp, göz ameliyatları, organ nakli ameliyatları gibi son derece zorlu ameliyatlar yapılıyordu. Bu hastanelerde birkaç ay öncesine kadar para ödemeden ameliyat olan hastalar artık büyük paralar ödemek zorunda kalacak. Sağlık Bakanlığı ve Çalışma Bakanlığı'nın birlikte getirdiği sisteme göre 1 Temmuz'dan itibaren hastanelerle yeniden anlaşma yapıldı. SGK'lı hastalardan ya her alanda yalnızca yüzde 30 fark alınacak ya da anlaşmadan çıkıp SGK'lı hastalara kapılar kapanacaktı.



Kargaşa yaşanıyor



SGK fiyatları belirledi. 32 YTL'ye tek kişilik odada hastaya bakmak zorunda olan hastaneler, yoğun bakımda kalanlardan yalnızca 80 YTL alabilecekti. Beyin ameliyatlarının 1500 YTL'ye yapılıyor olması şarttı. 500 YTL'ye by-pass ameliyatı yapılması isteniyordu. İstanbul'daki 20 büyük hastane SGK'nın verdiği fiyatlarla hasta muayene edip, ameliyat yapamayacağını bildirip sistemden ayrıldı. Diğer hastaneler sistem içinde kaldı. Geride kalan üç ay içinde hastanelerde ise büyük bir kaos yaşanmaya başladı. Sistem içinde kalan hastanelerin hasta yükü büyük oranda arttı. Sistem içindeki özel hastanelerde, devletinkine benzer kuyruklar oluşmaya başladı. Çünkü hastalar, artık yalnızca 4 YTL verip istedikleri muayeneyi olup fizik tedavi yaptırabiliyor.



Yoğunluk arttı



Özeldeki doktorlar, kendi maliyetlerini karşılayabilmek için günde 40 hastaya bakmak zorunda. Bir hastaya ayırdıkları zaman ortalama yirmi dakikadan 10 dakikaya kadar indi. Asıl sorun özellikle ameliyatlar konusunda yaşanmaya başlandı. SGK'nın belirlediği fiyatlardan hasta bakamayacağını açıklayan hastaneler, Türkiye'de en büyük yatırımı yapan merkezler. Kalp ameliyatlarının, organ nakillerinin, özellikle beyin ameliyatlarının, göz operasyonlarının çoğu bu hastanelerde yapılıyor. Bir zamanlar istedikleri özel hastanede operasyon yaptırabilen hastalar şimdi bütün gideri ceplerinden ödemek zorunda kalıyor. Sistem, zorlu ameliyatlar için sıra bekleyen hastaları, hastane sahiplerini memnun etmedi. Yeni düzenlemeye gidilmesi beklenirken tam bir kargaşa yaşanıyor. Birkaç ay önce büyük özel hastanelerde ameliyat dahil bütün hizmetleri alabilen hastalar bir anda zor durumda kaldılar. Şimdi isyan ediyorlar.

