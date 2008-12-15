SSK Emekli Aylığınız - 25 Yıl

Prime esas ortalama kazancınız asgari ücret düzeyinde bildirilmişse emekli olduğunuzda ne kadar aylık alırsınız?
Asgari ücretten % 10 daha fazla ortalama kazanç bildirilmişse emekli olduğunuzda ne kadar aylık alırsınız?
Asgari ücretten % 20 daha fazla ortalama kazanç bildirilmişse emekli olduğunuzda ne kadar aylık alırsınız?
Asgari ücretten % 30 daha fazla ortalama kazanç bildirilmişse emekli olduğunuzda ne kadar aylık alırsınız? Asgari ücretten % 40 daha fazla ortalama kazanç bildirilmişse emekli olduğunuzda ne kadar aylık alırsınız? Asgari ücretten % 50 daha fazla ortalama kazanç bildirilmişse emekli olduğunuzda ne kadar aylık alırsınız?
Asgari ücretten % 60 daha fazla ortalama kazanç bildirilmişse emekli olduğunuzda ne kadar aylık alırsınız?
Asgari ücretten % 70 daha fazla ortalama kazanç bildirilmişse emekli olduğunuzda ne kadar aylık alırsınız?
Asgari ücretten % 80 daha fazla ortalama kazanç bildirilmişse emekli olduğunuzda ne kadar aylık alırsınız?
Asgari ücretten % 90 daha fazla ortalama kazanç bildirilmişse emekli olduğunuzda ne kadar aylık alırsınız?
Asgari ücretten % 100 daha fazla ortalama kazanç bildirilmişse emekli olduğunuzda ne kadar aylık alırsınız?
Asgari ücretten % 120 daha fazla ortalama kazanç bildirilmişse emekli olduğunuzda ne kadar aylık alırsınız?
Asgari ücretten % 140 daha fazla ortalama kazanç bildirilmişse emekli olduğunuzda ne kadar aylık alırsınız? Asgari ücretten % 160 daha fazla ortalama kazanç bildirilmişse emekli olduğunuzda ne kadar aylık alırsınız?
Tavan prim tutarı üzerinden ortalama kazanç bildirilmişse emekli olduğunuzda ne kadar aylık alırsınız? 25 yıl (9000 gün) sigortalılık süresi sonunda alınacak emekli aylığı
Prime esas ortalama aylık kazancınız asgari ücret düzeyinde bildirilmişse emekli olduğunuzda ne kadar aylık alırsınız?
Bu gelir düzeyinde alacağınız emekli aylığı 601 YTL’dir. Bu rakam, çalışma hayatınız olan 25 yıl boyunca, her zaman o günkü geçerli asgari ücret üzerinden aylık aldığınız ve/veya ücretinizin bu düzeyde SSK’ya bildirildiği varsayımına dayanmaktadır. 25 yıldan fazla çalıştığınız her 240 gün ve kadın iseniz 50, erkek iseniz 55 yaşınızdan sonraki her yıl için, bu aylık yaklaşık yüzden 1 oranında artacaktır.
Asgari ücretten yüzde 10 daha fazla ortalama kazanç bildirilmişse emekli olduğunuzda ne kadar aylık alırsınız?
Bu gelir düzeyinde alacağınız emekli aylığı 640 YTL’dir. Bu rakam, çalışma hayatınız olan 25 yıl boyunca, her zaman o günkü geçerli asgari ücretten yüzde 10 daha fazla aylık aldığınız ve/veya ücretinizin bu düzeyde SSK’ya bildirildiği varsayımına dayanmaktadır. 25 yıldan fazla çalıştığınız her 240 gün ve kadın iseniz 50, erkek iseniz 55 yaşınızdan sonraki her yıl için, bu aylık, yaklaşık yüzden 1 oranında artacaktır.
Asgari ücretten yüzde 20 daha fazla ortalama kazanç bildirilmişse emekli olduğunuzda ne kadar aylık alırsınız?
Bu gelir düzeyinde alacağınız emekli aylığı 678 YTL’dir. Bu rakam, çalışma hayatınız olan 25 yıl boyunca, her zaman o günkü geçerli asgari ücretten yüzde 20 daha fazla aylık aldığınız ve/veya ücretinizin bu düzeyde SSK’ya bildirildiği varsayımına dayanmaktadır. 25 yıldan fazla çalıştığınız her 240 gün ve kadın iseniz 50, erkek iseniz 55 yaşınızdan sonraki her yıl için, bu aylık, yaklaşık yüzden 1 oranında artacaktır.
Asgari ücretten yüzde 30 daha fazla ortalama kazanç bildirilmişse emekli olduğunuzda ne kadar aylık alırsınız?
Bu gelir düzeyinde alacağınız emekli aylığı 716 YTL’dir. Bu rakam, çalışma hayatınız olan 25 yıl boyunca, her zaman o günkü geçerli asgari ücretten yüzde 30 daha fazla aylık aldığınız ve/veya ücretinizin bu düzeyde SSK’ya bildirildiği varsayımına dayanmaktadır. 25 yıldan fazla çalıştığınız her 240 gün ve kadın iseniz 50, erkek iseniz 55 yaşınızdan sonraki her yıl için, bu aylık, yaklaşık yüzden 1 oranında artacaktır.
Asgari ücretten yüzde 40 daha fazla ortalama kazanç bildirilmişse emekli olduğunuzda ne kadar aylık alırsınız?
Bu gelir düzeyinde alacağınız emekli aylığı 752 YTL’dir. Bu rakam, çalışma hayatınız olan 25 yıl boyunca, her zaman o günkü geçerli asgari ücretten yüzde 40 daha fazla aylık aldığınız ve/veya ücretinizin bu düzeyde SSK’ya bildirildiği varsayımına dayanmaktadır. 25 yıldan fazla çalıştığınız her 240 gün ve kadın iseniz 50, erkek iseniz 55 yaşınızdan sonraki her yıl için, bu aylık, yaklaşık yüzden 1 oranında artacaktır.
Asgari ücretten yüzde 50 daha fazla ortalama kazanç bildirilmişse emekli olduğunuzda ne kadar aylık alırsınız?
Bu gelir düzeyinde alacağınız emekli aylığı 786 YTL’dir. Bu rakam, çalışma hayatınız olan 25 yıl boyunca, her zaman o günkü geçerli asgari ücretten yüzde 50 daha fazla aylık aldığınız ve/veya ücretinizin bu düzeyde SSK’ya bildirildiği varsayımına dayanmaktadır. 25 yıldan fazla çalıştığınız her 240 gün ve kadın iseniz 50, erkek iseniz 55 yaşınızdan sonraki her yıl için, bu aylık, yaklaşık yüzden 1 oranında artacaktır.
Asgari ücretten yüzde 60 daha fazla ortalama kazanç bildirilmişse emekli olduğunuzda ne kadar aylık alırsınız?
Bu gelir düzeyinde alacağınız emekli aylığı 821 YTL’dir. Bu rakam, çalışma hayatınız olan 25 yıl boyunca, her zaman o günkü geçerli asgari ücretten yüzde 60 daha fazla aylık aldığınız ve/veya ücretinizin bu düzeyde SSK’ya bildirildiği varsayımına dayanmaktadır. 25 yıldan fazla çalıştığınız her 240 gün ve kadın iseniz 50, erkek iseniz 55 yaşınızdan sonraki her yıl için, bu aylık, yaklaşık yüzden 1 oranında artacaktır.
Asgari ücretten yüzde 70 daha fazla ortalama kazanç bildirilmişse emekli olduğunuzda ne kadar aylık alırsınız?
Bu gelir düzeyinde alacağınız emekli aylığı 836 YTL
’dir. Bu rakam, çalışma hayatınız olan 25 yıl boyunca, her zaman o günkü geçerli asgari ücretten yüzde 70 daha fazla aylık aldığınız ve/veya ücretinizin bu düzeyde SSK’ya bildirildiği varsayımına dayanmaktadır. 25 yıldan fazla çalıştığınız her 240 gün ve kadın iseniz 50, erkek iseniz 55 yaşınızdan sonraki her yıl için, bu aylık, yaklaşık yüzden 1 oranında artacaktır. Asgari ücretten yüzde 80 daha fazla ortalama kazanç bildirilmişse emekli olduğunuzda ne kadar aylık alırsınız?
Bu gelir düzeyinde alacağınız emekli aylığı 857 YTL
’dir. Bu rakam, çalışma hayatınız olan 25 yıl boyunca, her zaman o günkü geçerli asgari ücretten yüzde 80 daha fazla aylık aldığınız ve/veya ücretinizin bu düzeyde SSK’ya bildirildiği varsayımına dayanmaktadır. 25 yıldan fazla çalıştığınız her 240 gün ve kadın iseniz 50, erkek iseniz 55 yaşınızdan sonraki her yıl için, bu aylık, yaklaşık yüzden 1 oranında artacaktır. Asgari ücretten yüzde 90 daha fazla ortalama kazanç bildirilmişse emekli olduğunuzda ne kadar aylık alırsınız?
Bu gelir düzeyinde alacağınız emekli aylığı 866 YTL
’dir. Bu rakam, çalışma hayatınız olan 25 yıl boyunca, her zaman o günkü geçerli asgari ücretten yüzde 90 daha fazla aylık aldığınız ve/veya ücretinizin bu düzeyde SSK’ya bildirildiği varsayımına dayanmaktadır. 25 yıldan fazla çalıştığınız her 240 gün ve kadın iseniz 50, erkek iseniz 55 yaşınızdan sonraki her yıl için, bu aylık, yaklaşık yüzden 1 oranında artacaktır. Asgari ücretten yüzde 100 daha fazla ortalama kazanç bildirilmişse emekli olduğunuzda ne kadar aylık alırsınız?
Bu gelir düzeyinde alacağınız emekli aylığı 881 YTL
’dir. Bu rakam, çalışma hayatınız olan 25 yıl boyunca, her zaman o günkü geçerli asgari ücretten yüzde 100 daha fazla aylık aldığınız ve/veya ücretinizin bu düzeyde SSK’ya bildirildiği varsayımına dayanmaktadır. 25 yıldan fazla çalıştığınız her 240 gün ve kadın iseniz 50, erkek iseniz 55 yaşınızdan sonraki her yıl için, bu aylık, yaklaşık yüzden 1 oranında artacaktır. Asgari ücretten yüzde 120 daha fazla ortalama kazanç bildirilmişse emekli olduğunuzda ne kadar aylık alırsınız?
Bu gelir düzeyinde alacağınız emekli aylığı 909 YTL
’dir. Bu rakam, çalışma hayatınız olan 25 yıl boyunca, her zaman o günkü geçerli asgari ücretten yüzde 120 daha fazla aylık aldığınız ve/veya ücretinizin bu düzeyde SSK’ya bildirildiği varsayımına dayanmaktadır. 25 yıldan fazla çalıştığınız her 240 gün ve kadın iseniz 50, erkek iseniz 55 yaşınızdan sonraki her yıl için, bu aylık, yaklaşık yüzden 1 oranında artacaktır. Asgari ücretten yüzde 140 daha fazla ortalama kazanç bildirilmişse emekli olduğunuzda ne kadar aylık alırsınız?
Bu gelir düzeyinde alacağınız emekli aylığı ….. YTL’dir. Bu rakam, çalışma hayatınız olan 25 yıl boyunca, her zaman o günkü geçerli asgari ücretten yüzde 140 daha fazla aylık aldığınız ve/veya ücretinizin bu düzeyde SSK’ya bildirildiği varsayımına dayanmaktadır. 25 yıldan fazla çalıştığınız her 240 gün ve kadın iseniz 50, erkek iseniz 55 yaşınızdan sonraki her yıl için, bu aylık, yaklaşık yüzden 1 oranında artacaktır. Asgari ücretten yüzde 160 daha fazla ortalama kazanç bildirilmişse emekli olduğunuzda ne kadar aylık alırsınız?
Bu gelir düzeyinde alacağınız emekli aylığı ….. YTL’dir. Bu rakam, çalışma hayatınız olan 25 yıl boyunca, her zaman o günkü geçerli asgari ücretten yüzde 160 daha fazla aylık aldığınız ve/veya ücretinizin bu düzeyde SSK’ya bildirildiği varsayımına dayanmaktadır. 25 yıldan fazla çalıştığınız her 240 gün ve kadın iseniz 50, erkek iseniz 55 yaşınızdan sonraki her yıl için, bu aylık, yaklaşık yüzden 1 oranında artacaktır. Tavan prim tutarı üzerinden ortalama kazanç bildirilmişse emekli olduğunuzda ne kadar aylık alırsınız?
Bu gelir düzeyinde alacağınız emekli aylığı ….. YTL’dir. Bu rakam, çalışma hayatınız olan 25 yıl boyunca, her zaman tavan pirim tutarı üzerinden aylık aldığınız ve/veya ücretinizin bu düzeyde SSK’ya bildirildiği varsayımına dayanmaktadır. 25 yıldan fazla çalıştığınız her 240 gün ve kadın iseniz 50, erkek iseniz 55 yaşınızdan sonraki her yıl için, bu aylık, yaklaşık yüzden 1 oranında artacaktır.