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Cem Yılmaz son filmiyle ilgili konuştu

Cem Yılmaz, Gazozcu Cibar Kemal ve "İftarlık Gazoz'u" anlattı

24 Ocak 2016 13:17

Yönetmenliğini Yüksel Aksu'nun üstlendiği başrolünde Cem Yılmaz'ın yer aldığı "İftarlık Gazoz"un 27 Ocak Çarşamba günü, 7 bölge, 32 ilde, saat 21:00'de tek seansla ilk gösterimi yapılacak.  Filmin 32 ilde aynı anda gösterime girmesini filmin yapımcıları Muzaffer Yıldırım ve Elif Dağdeviren HT Pazar'a verdikleri röportajda "Beraber olmayı, beraber seyretmeyi, beraber hareket etmeyi özlediğimiz bu günlerde, İftarlık Gazoz'u tüm Türkiye'de aynı anda seyretmek, filmin kendisi kadar içimizi ısıtan bir heyecan veriyor" diye açıkladı. 

Filmin en büyük sürprizlerinden birisi de başrolde Cem Yılmaz'ın oynaması oldu.  Anadolu kasabasında geçen bir usta-çırak ilişkisinin konu edildiği filmde Yılmaz, Gazozcu Cibar Kemal'i canlandırıyor.  Cibar Kemal karakteri için ne hissettin sorusuna Cem Yılmaz şöyle cevap verdi.

Canlandırdığım Gazozcu Cibar Kemal Usta’nın eğitimine, bilgisine, görgüsüne baktığım zaman, saf bir noktası beni cezbediyor. Dediğim gibi onun kusurlarını da görmek istiyorum. Benimki filmin kahramanı değil. Çırağı onun gibi olmaya öykünsün diye çabalıyor ama gönlünde yatan ve dile getirmediği, “inşallah benim gibi olmaz, daha iyi biri olur.”

Röportajın en ilginç kısımlarından birisi de Yüksel Aksu'ya sorulan Cem Yılmaz'ı nasıl ikna ettiniz sorusuna ünlü komedyenin verdiği yanıttı. Cem Yılmaz yönetmeninden önce davranarak bu soruya gülerek "Para işte, para" yanıtını verdi. Bu sözlerinden sonra Cem Yılmaz filmin senaryosunu okuduktan sonra ikna olduğunu da belirtti.

Filmin yönetmeni Yüksel Aksu titizlikle çalıştığını ve filmin küçük oyuncusu Efe Parlar'ın da Ege'de binlerce çocuk arasından seçildiğini belirtti.

 

Röportajın tamamını için 

 

 

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