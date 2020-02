SRP Legal: Blockchain'de teknik regülasyona öncelik verilmeli

Deniz Kılınç / İstanbul, 19 Eylül (DHA) – Blockchain ve kripto para birimleri regülasyonlarına ilişkin gerçekleştirilen panelde SRP Legal kurucusu Çiğdem Ayözger Öngün, blockchain regülasyonları için teknik regülasyonlara öncelik verilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Koophub’ın Kadir Has Üniversitesi’nde düzenlendiği Blockchain Fest’in “Legal Talk: How do regulations catch up with innovation?” başlıklı panelinde, Solak & Partners’dan Elçin Karatay, SRP Legal’dan Çiğdem Ayözger Öngün, GIDE Loyrette Nouel’den Frank Giader ve GTG Advocates’dan Ian Gauci, kripto para birimleri ve blockchain teknolojisi ve regülasyonları tartıştı.

Frank Guiader, Fransa genelindeki regülasyonlara ilişkin şöyle konuştu:

\"Blockchain artık Fransa yasalarında yer alıyor, bu yüzden biz de GIDE olarak bunun mutluluğunu yaşıyoruz.

\"Fransa genelindeki regülasyonlara örnek verecek olursam, ilki kitlesel fonlama ile ilgili, artık Fransa\'da blok zinciri teknolojisini bizim mini kredi olarak adlandırdığımız finansal enstrümanları piyasaya sürmek için kullanabilirsiniz.

\"İkinci örnek ise blok zinciri teknolojisinin kayıtlı mal sahipliği ve yatırım fonları alanlarında kullanılması.

\"Ayrıca Fransa\'da geçen hafta ICO\'ların (Initial Coin Offering - Kripto Para Birimi İlk Halka Arzı) ilişkin regülasyonlar oluşturuldu ve sanırım bu yeni yasayla Avrupa Birliği\'nde ICO\'ları regüle eden ilk ülke olduk.

\"Söz konusu yasanın 2019\'un başlarında uygulanmaya başlanacağını düşünüyoruz.

\"Artık Fransa\'da ICO\'ların izin sahibi olarak işlem gerçekleştirmesi ve ICO projelerinin AML ve KYC kuralları altında oluşturulması mümkün.\"

Türkiye’nin henüz blockchain regülasyonlarına ilişkin bir yasası olmadığını belirten Çiğdem Ayözger Öngün ise şu değerlendirmeleri yaptı:

\"Türkiye\'de henüz blok zinciri teknolojisine ilişkin bir yasa yok.

\"Yaklaşık beş yıl öncesinde banka yönetimleri, blok zinciri veya Bitcoin üzerinden gerçekleştirilen işlemleri şüpheli işlem olarak adlandırmıştı fakat 2018\'e geldiğimizde, kendi kripto para birimi üzerinde çalıştığını dile getiren bir Türkiye yönetimiyle karşı karşıyayız.

\"Bildiğimiz kadarıyla Türkiye\'de belirli blok zinciri projeleri üzerinde çalışmalar sürüyor.

\"Ayrıca, blok zincirine ilişkin bir regülasyon bulunmamasına rağmen, Türkiye\'de akıllı sözleşmeleri kapsayan yasalar bulunuyor.

\"Kripto para birimleri ise henüz banka yönetimleri tarafından gözetim altında tutulmuyor fakat eninde sonunda gündemlerinde yer alacağını düşünüyorum.

\"Son olarak regülasyon denince bunun üç türünü düşünmemiz gerek; ekonomik, yasal ve teknik regülasyonlar.

\"Ben, Türkiye\'de blok zinciri teknolojisi regülasyonu için öncelikle teknik regülasyonlara öncelik verilmesi gerektiğini düşünüyorum.\"

Blockchain ve ICO regülasyonlarını ilk olarak Malta’nın hayata geçirdiğini belirten Ian Gauci, regülasyonların talep nedeniyle oluşturulduğunu belirtti ve ekledi:

\"Yasalara bakıldığında, yenilikler için doğru bir yaklaşım sergilendiğini görüyorum çünkü günün sonunda önemli olan yeniliklerdir, blok zinciri yalnızca bu yenilikleri takip eder.

\"Frank Gaider\'in söylemlerine ithafen ise şunu söylemem gerekir ki ICO regülasyonlarında AB\'de Fransa değil Malta birinci sıradadır.

\"ICO\'lara ilişkin regülasyonlarımız için gerekli yasalar hazır ve 1 Kasım\'da uygulamaya girecekler.

\"Yenilikler eğitim ve yetkilendirmeler ile oluşur. Teknolojinin kendi kendini sürdürmesini istiyoruz fakat şu an teknoloji henüz bu noktaya ulaşmadı, bu yüzden halen operasyonlarda insan gücüne ihtiyacımız var.

\"Regülasyonlar oluşturuyoruz, çünkü ihtiyaç var.\"

Panelin moderatörü Elçin Karatay ise, \"Yeni teknolojileri regüle etmek ve yeni bir denge oluşturmak oldukça zor. Örnek olarak fikri mülkiyet hakları varlık yasaları kapsamına girmiyor ve bence ICOlar ve blockchain de benzer bir şekilde regüle edilecek\" diye ekledi. (Fotoğraflı)