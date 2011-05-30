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Dünya

SRİ LANKA'DA SEL VE TOPRAK KAYMASI KOLOMBO (A.A)

30 Mayıs 2011 12:50

-SRİ LANKA'DA SEL VE TOPRAK KAYMASI KOLOMBO (A.A) - 30.05.2011 - Sri Lanka genelinde sel, toprak kayması ve yıldırım düşmesi sonucu 8 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Sri Lanka Afet İdare Merkezi'nden yapılan açıklamada, hafta sonunda şiddetli yağışlar sonucu ülke genelinde meydana gelen sel ve toprak kaymalarında 7 kişinin öldüğü, yıldırım düşmesi sonucu da bir kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Afet İdare Merkezi, sel ve toprak kaymalarında 284 evin hasar gördüğünü, felaketten yaklaşık 20 bin kişinin etkilendiğini duyurdu. Sri Lanka'da ocak ve mayıs aylarının ilk günlerindeki şiddetli yağışlar yüzünden 50 kişi ölmüş, 1 milyon kişi afetten etkilenmişti.

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