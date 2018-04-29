Sri Lanka'da sel sonucu 151 kişi hayatını kaybetti

151 kişinin sel nedeniyle hayatını kaybettiği Sri Lanka'da yetkililer yardım ulaştırmaya çalışırken, halk hava tahminlerinde daha fazla yağışın görülmesi nedeniyle endişeli bir bekleyiş içinde.

Cuma günkü aşırı yağışların yol açtığı sel ve toprak kayması sonucu 151 kişi hayatını kaybetti, yarım milyondan fazla kişi de evlerini terk etmek zorunda kaldı.

111 kişi ise halen kayıp.

Yardım örgütü Save the Children, evlerini terk etmek zorunda kalan on kişiden birinin 5 yaşından küçük olduğunu açıkladı.

Öte yandan askeri botlar ve helikopterlerle kurtarma çalışmaları sürüyor.

Hükümet sözcüsü Rajitha Senaratne, Muson yağmurları ara verince yardım çalışmalarına hız verdiklerini açıkladı.

Senaratne, "Yardım şimdi son iki gündür ulaşılamayan en ücra köşelere ulaştırılıyor" dedi ve yardıma ihtiyaç duyanların arayabilecekleri çağrı numaralarını sıraladı.

Pek çok kişinin toprak kayması sonucu evlerinin çamur ve kayaların altında kalmasıyla öldüğü kaydediliyor.

Ada ülkesi Sri Lanka'nın özellikle güney ve batısının sellerden etkilendiği belirtiliyor.

BBC'nin bölgede bulunan muhabiri Azzam Ameen gördüklerini şu şekilde anlatıyor:

"Şu an Kalutara bölgesindeki Weyangala köyündeyiz. Köyü Cuma günkü yağmurların ardından sel bastı, su seviyesi evlerin, dükkanların, ibadet yerlerinin ve okulların üzerine çıktı. Bu bölgede 50'den fazla kişi hayatını kaybetti, en kötü etkilenen yerlerden biri.

"Yollar tamamen su altında.

"Köy sakinleri evleri ya da güç kaynaklarına ulaşmak için botları kullanıyorlar. Yardım için bekleyen kadın ve çocukları görebiliyoruz.

"Binlerce kişi yerlerinden oldu ve en basit ihtiyaçlarından mahrum kaldılar. Şiddetli selin yanı sıra, köyde 6'sı çocuk 7 kişi toprak kayması nedeniyle hayatını kaybetti.

"Su seviyeleri pek çok bölgede azalıyor ancak Pazartesi günü daha fazla yağış beklentisi köyde oturanları korkutuyor."

Ülkenin güneyinde yaşayanların, vahşi yaşamıyla ünlü bir nehrin setlerinin devrilmesi sonucu timsah tehdidiyle de karşı karşıya olduğu bildiriliyor.

Sri Lanka'nın uluslararası toplumdan yardım çağrısı üzerine Hindistan yardım dolu iki savaş gemisini ülkeye gönderdi.

Birleşmiş Milletler su konteynırı ve su temizleyici tabletlerle su geçirmez muşambadan yapılı çadırlar yollayacağını açıklarken, Dünya Sağlık Örgütü de selden etkilenen bölgedeki tıbbı ekiplere yardım göndereceklerini duyurdu.

Yetkililer selin, ülkede 10 bin evi yıkan ve 250 kişiyi öldüren 2003 yılındaki Muson yağmurlarından beri en kötü sel olduğunu belirtiyor.