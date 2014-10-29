Sri Lanka'da Muson yağmurları felakete yol açtı

Ülkenin iç kesiminde, başkent Colombo'nun 200 kilometre doğusundaki Koslanda isimli yerleşim yerinde yaklaşık 140 evin toprak altında kaldığı bildirildi.

Olay yerine sevk edilen arama-kurtarma ekipleri 3 kişiyi kurtarmayı başardı. Kayıpların büyük kısmını çay hasadında görev alan mevsimlik işçilerin oluşturduğu belirtildi.

Aşırı yağış nedeniyle karayolları zarar görürken, birçok yol ulaşıma kapandı.

Muson yağmurları Sri Lanka'da yılın iki farklı döneminde etkisini gösteriyor. Tarımsal faaliyetler açısından önem taşıyan Muson yağmurları, heyelan ve selle birlikte ölümlere de neden olabiliyor.

Muson yağmurları haziran ayında da Colombo ve çevresinde en az 13 kişinin ölümüne neden olmuştu.