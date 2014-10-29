T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Sri Lanka'da Muson yağmurları felakete yol açtı

Sri Lanka'da sağanak yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymasında 14 kişi öldü. 250 kişinin de kayıp olduğu bildirildi.

29 Ekim 2014 12:55

Ülkenin iç kesiminde, başkent Colombo'nun 200 kilometre doğusundaki Koslanda isimli yerleşim yerinde yaklaşık 140 evin toprak altında kaldığı bildirildi.

Olay yerine sevk edilen arama-kurtarma ekipleri 3 kişiyi kurtarmayı başardı. Kayıpların büyük kısmını çay hasadında görev alan mevsimlik işçilerin oluşturduğu belirtildi.

Aşırı yağış nedeniyle karayolları zarar görürken, birçok yol ulaşıma kapandı.

Muson yağmurları Sri Lanka'da yılın iki farklı döneminde etkisini gösteriyor. Tarımsal faaliyetler açısından önem taşıyan Muson yağmurları, heyelan ve selle birlikte ölümlere de neden olabiliyor.

Muson yağmurları haziran ayında da Colombo ve çevresinde en az 13 kişinin ölümüne neden olmuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Sri LankaColomboKoslandaMusonDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/dpa/NH/HS

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Kanal İstanbul Çalıştayı'nda İmamoğlu'ndan Erdoğan'a mesaj: Hiç kimse ama hiç...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24