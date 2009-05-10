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Dünya

Sri Lanka'da 3 İngiliz muhabir tutuklandı

10 Mayıs 2009 10:51

Sri Lanka'da polisin, İngiliz Kanal 4 televizyonunun 3 muhabirini, güvenlik güçlerinin imajını lekeledikleri gerekçesiyle tutukladığı bildirildi.

Polis sözcüsü Ranjith Gunasekera, muhabirlerin ülkenin doğusundaki Trincomalee kentinde tutuklandıklarını ve soruşturmanın sürdüğünü kaydetti.

Kanalın Asya muhabiri Nick Paton-Walsh, yapımcısı Bessie Du ve kameraman Matt Jasper'in, Sri Lanka'da güvenlik güçleriyle Tamil Elam Kurtuluş Kaplanları arasındaki çatışmaları izlemek üzere görevli oldukları belirtildi.

Kanal 4'ün yapımcı şirketi ITN News'dan yapılan açıklamada da Sri Lanka Savunma Bakanlığı'nın "toplama kamplarındaki Tamillere kötü muamele yapıldığı iddialarının" yayınlanmasından sonra haber ekibinden ülkeyi terk etmesini istediği bildirildi.

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