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Dünya

Sri Lanka kadınlara alkol yasağını kaldırıldı

Sri Lanka, 12 Ocak, (DHA)- Sri Lanka, kadınların alkol satmasını ve alkolün üretildiği ve satıldığı yerlerde çalıştırılmasını yasaklayan 38 yıllık yasağı kaldırdı

12 Ocak 2018 17:11

Sri Lanka, 12 Ocak, (DHA)- Sri Lanka, kadınların alkol satmasını ve alkolün üretildiği ve satıldığı yerlerde çalıştırılmasını yasaklayan 38 yıllık yasağı kaldırdı. Siri Lanka Maliye Bakanı Mangala Samaraweera toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlama ve turizmi teşvik etme amacıyla yasağını kaldıran bildiriyi imzaladığını açıkladı. Yasak, 1979\'dan bu yana Sri Lanka\'nın kurulduğu ilk yıllarda açık pazar ekonomisine geçmesinden bu yana yürürlükte kaldı. Ancak birçok işletme, yasağa rağmen kadınlara alkol sattı veya alkol satmak için kadın istihdam etti. Yasak ülkede bugün kalkıyor. 

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