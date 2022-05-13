Sri Lanka'da, yeni başbakan atanmasına rağmen hükümet karşıtı protestolar devam ediyor

Tarihinin en büyük ekonomik krizini yaşayan Sri Lanka'da, Başbakan Mahinda Rajapaksa'nın yerine Ulusal Birlik Partisi (UNP) Başkanı Ranil Wickremesinghe'nin atanmasına rağmen, hükümet karşıtı protestolar devam ediyor.

Protestocular, Ranil Wickremesinghe'nin atanmasının; ülkenin 1948'de bağımsız hale gelmesinden bu yana yaşadığı en kötü ekonomik krizden sorumlu olduğunu söyledikleri Sri Lanka Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'ya yönelik öfkeyi hafifletmek için yeterli olmadığını söyledi.

Sri Lanka'nın başkenti Kolombo'daki protestolarda yer alan vatandaşlardan Chamalage Shivakumar, "Başbakan olarak kim atanırsa atansın; halkımız rahatlayana ve adalete kavuşana kadar mücadeleyi bırakmayacağız" dedi.

Sri Lanka Parlamentosu'nda partisinin tek temsilcisi olan yeni Başbakan Ranil Wickremesinghe, cuma günü, Kolombo'daki Hindistan Yüksek Komisyonu ile bir araya geldi. Komisyon tarafından Twitter'da yapılan paylaşımda; "Sri Lanka ekonomisinin demokratik yollarla iyileşmesi ve istikrarının sağlanması için gerçekleştirilecek işbirlikleri görüşüldü" denildi.

Cuma günü bir 'ulusal birlik hükümeti' kurmaya başlayacak olan Wickremesinghe, parlamentodaki tüm partilerden destek alacak.

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