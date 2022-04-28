Sri Lanka'da ekonomik kriz nedeniyle işçilerden toplu grev kararı

Sri Lanka'da işçi sendikaları, ülkede yaşanan ekonomik kriz nedeniyle, Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın hükümetinin istifası talebiyle grev kararı aldı. Cumhurbaşkanlığı ofisinin önünde devam eden greve; demiryolu, banka ve eğitim sektörlerinden çalışanlar da katıldı.

Grev nedeniyle, Kolombo'daki birçok iş yeri ve okul geçici olarak kapatıldı; doktorlar ve hemşireler de grevi gösterilerle destekleyeceklerini belirtti.

Reuters'ta yer alan habere göre; ülkenin sendika liderleri, Başkan Rajapaksa ve hükümetin istifa etmemesi durumunda; 6 Mayıs'tan itibaren devam edecek bir grev kararı alacaklarını açıkladı.

Kabine sözcüsü Nalaka Godahewa, "Siyasi istikrarsızlık, ekonomik krize çözüm bulmayı daha da zorlaştıracak. Bu nedenle, parlamentoda net çoğunluğa sahip güçlü bir hükümetin kurulması zorunludur; hükümet, çözüm bulmak çalışmaktadır" diye konuştu.

Bir devlet bankasında çalışan Samanthi Ekanayake, "Bu hükümet, ülkemizi mahvetti. Maliyetler her geçen gün artıyor, işletmeler kapanıyor; insanlar, yaşamak için bir şansa sahip değil. Yakıt yok, eve gittiğimizde elektrik ve yemek yapmak için pişirme gazı yok. Verilip tutulmayan sözlerden bıktık" dedi.

Başkan Rajapaksa, bu hafta yeni bir başbakan ve kabine ile geçici bir hükümet kurma konusundaki istekliliğini yineledi. Ancak ağabeyi olan Başbakan Mahinda Rajapaksa, istifa etmeyi reddetti ve 225 üyeli parlamentoda hala çoğunluğa sahip olmaya devam ettiğini vurguladı.

Ayrıca iki muhalefet partisi, Samagi Jana Balawegaya (SJB) ve Tamil Ulusal İttifakı (TNA), cumhurbaşkanı ve başbakana, parlamentoda 'gensoru önergesi getirme' sürecini başlattı.