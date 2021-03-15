Sri Lanka, burka giyilmesini yasaklamaya ve medreseleri kapatmaya hazırlanıyor

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Güney Asya ülkesi Sri Lanka, ulusal güvenliği gerekçe göstererek ülkede kadınların burka giymesini yasaklamayı ve medreseleri kapatmayı planlıyor.

Kamu Güvenliği Bakanı Sarath Weerasekara, cuma günü burka giyilmesinin yasaklanması için kabine üyelerinin imzasını talep eden bir belgeye imza attığını duyurdu.

Cumartesi günü bir Budist Tapınağı'nda konuşan Weerasekara, "Burkanın ulusal güvenliğe direkt bir etkisi oldu. Geçmişte çok Müslüman dostumuz oldu. Ama hiçbiri burka giymezdi. Bu ülkede yakın zamanda gündeme gelen aşırıcılığın sinyali. Kesinlikle yasaklayacağız" dedi.

Sri Lanka'da burka giyilmesi 2019'un Paskalya Günü otel ve kiliselere düzenlenen bombalı saldırılardan sonra geçici olarak yasaklanmıştı. Bu saldırılarda 260'dan fazla insan hayatını kaybetmişti.

Weerasekara, hükûmetin ülkedeki binden fazla medreseyi de kapatacağını söyledi. Bakan, medreselerin gerekli kayıtları yaptırmadığını ve ulusal eğitim politikasını takip etmediğini ifade etti.