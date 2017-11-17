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Dünya

Sri Lanka buda dövmeli kadını gözaltına aldığı için tazminat ödeyecek

Hilal Sarı / İstanbul, 17 Kasım (DHA) – Kolunda Buda dövmesi olması nedeniyle 2014 yılında Sri Lanka’da dört gün gözaltında tutulan ve sonrasında sınırdışı edilen İngiliz turiste 800 bin Sri Lanka rupisi tazminat ödenmesine karar verildi

17 Kasım 2017 15:44

Hilal Sarı / İstanbul, 17 Kasım (DHA) – Kolunda Buda dövmesi olması nedeniyle 2014 yılında Sri Lanka’da dört gün gözaltında tutulan ve sonrasında sınırdışı edilen İngiliz turiste 800 bin Sri Lanka rupisi tazminat ödenmesine karar verildi.
Nisan 2014’te Sri Lanka’nın başkenti Kolombo’da göz altına alınıp sınır dışı edilen Naomi Coleman, \"dövme yüzünden\" gözeltına alınması nedeniyle ülkeye dava açmıştı.
Budizm Sri Lanka’da en yaygın din ve İngiltere’nin ülkeye yönelik seyahat tavsiyelerinde Budist görsellerin kötü bir içerikle kullanılmaması konusunda uyarı da bulunuyor.
Fakat kendisi de Budist olan Coleman daha önce Nepal, Hindistan, Kamboçya ve Taylandı iki kez de Sri Lanka’yı ziyaret ettiğini fakat böyle bir şey yaşamadığını söyledi.
Sonrasında ülkenin turizm otoritesi Coleman’a ücretsiz tatil hediye etmiş, Coleman’ın İngiltere’ye dönüşü için business sınıfı bir uçuş otoritelerce karşılanmıştı.
Ancak gözaltında olduğu süre boyunca sözlü tacize uğrayan ve kötü günler geçiren İngiliz turist, \"başka bir turistin de bunu yaşamaması\" için yasal işlem yapma seçeneğini kullandı.

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