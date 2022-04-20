Sri Lanka'da polis protestocuları öldürdü; Başbakan soruşturulmasını istedi

Sri Lanka Başbakanı Mahinda Rajapaksa, çarşamba günü yaptığı açıklamada; hükümet karşıtı protestolar sırasında, polis memurları ile protestocular arasında çıkan ve sivillerin ölümüne yol açan çatışmaların polis tarafından soruşturulmasını beklediğini söyledi.

Rambukkana'da yaşanan trajediden sonra derin bir üzüntü içinde olduğunu ifade eden Rajapaksa, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Sıkı ve tarafsız bir soruşturma yürütüleceğine inanıyorum" dedi.

Reuters'ta yer alan habere göre; salı günü, Sri Lanka'nın başkenti Kolombo'nun kuzeydoğusundaki Rambukkana kasabasında, ekonomik kriz nedeniyle hükümeti protesto eden göstericilere polisin gerçek mermiyle ateş açması sonucunda 1 kişi hayatını kaybederken, 12 kişi yaralandı. Salı günü gerçekleşen ölüm, geçen ay barışçıl protestoların başlamasından bu yana ilk ölüm oldu.

Dün, bir adli tıp ekibi, çatışmanın meydana geldiği demiryolu geçidinin çevresinde, gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz mermileri buldu.

Ekonomik kriz nedeniyle gıda fiyatlarında meydana gelen artış, temel ihtiyaçların karşılanamaması, akaryakıt sorunu ve elektrik kesintilerine karşı başlayan protestolar Sri Lanka'da haftalardır devam ediyor.

Sri Lankalı yetkililer, yakıt ve diğer temel ihtiyaç maddelerindeki kıtlığı gidermeyi ve dış borçları kapatmayı amaçlayan acil kredi programı için Uluslararası Para Fonu (IMF) ile bir araya geldi.

IMF, çarşamba günü, henüz müzakerelerin ilk aşamada olduğunu ve herhangi bir anlaşmanın, Sri Lanka'nın borç durumunun sürdürülemezliğini çözebileceğine dair 'yeterli güvence' gerektirdiğini söyledi.