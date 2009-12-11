Şrek sonsuza dek mutlu...

Gerek eleştirel anlamda gerekse gişede başarılı olan serinin yeni bölümü 28 Mayıs 2010’da hem 3 Boyutlu, hem 35 mm kopyalarıyla gösterime girecek.Mike Mitchell'in yönettiği ve Mike Myers, Eddie Murphy, Cameron Diaz, Antonio Banderas'ın seslendirdiği filmde sevimli Şrek’imiz artık evinin erkeği olmuştur. Bir zamanlar ödünü patlattığı köylülerin bahçe bellerini gönülsüzce imzalayarak günlerini geçirir. Peki, onun yeri göğü inleten ünlü kükremesine ne oldu?Kendisini “gerçek bir canavar” gibi hissettiği günlerin özlemini çeken Şrek, tatlı dilli işadamı Rumpelstiltskin ile imzaladığı anlaşmada dolandırılır. Kendisini aniden Uzak Ülke’nin çarpık alternatif versiyonunda bulur. Rumpelstiltskin’in kral olduğu o ülkede yeşil canavarlar av malzemesi haline gelmiştir. Üstelik Şrek ile Fiona hiç tanışmamıştır. Saflığı yüzünden yaptığı herşeyi geri alarak dostlarını kurtarmak, dünyasını geri kazanmak ve hayattaki tek gerçek aşkına yeniden kavuşmak Şrek’in bundan sonra atacağı adımlara bağlıdır.