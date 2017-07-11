Srebrenitsa'daki katliamın 22. yılı

Bosna Savaşı sırasında Srebrenitsa kasabasında hayatını kaybedenler, katliamın 22. yılında anıldı. Binlerce Bosnalı Müslüman, Sırp Ordusu tarafından 1995 yılında gerçekleştirilen katliamda ölenleri anmak için Potoçari anıt mezarında buluştu.

Katliamın 22 yılında kemiklerine yıllar sonra ulaşılan 71 kişi daha toprağa verildi. Kurbanların yedisinin 18 yaşın altında olduğu açıklandı.

Bu yıl gömülenlerden biri de öldürüldüğünde 35 yaşında olan Senaid Efendic. AFP'ye konuşan kızı Adela Efendic, babasının kemiklerinin 9 yıl önce bir toplu mezarda bulunduğunu söylüyor. Efendic, henüz 20 günlükken Sırp askerler tarafından öldürülen babasının yıllar sonra bir mezarı olduğu için memnun olduklarını dile getiriyor.

Şu ana kadar Srebrenitsa katliamında yaşamını yitiren 6 bin 662 kişinin kemiklerine ulaşıldı. Binden fazla kurbanın nereye gömülü olduğu hala bilinmiyor. 22 yıl içerisinde bölgede 80 civarında toplu mezar bulunmuştu.

Srebrenitsa'da ne yaşandı?

1995 yılının temmuz ayında Sırp birlikleri Birleşmiş Milletler'in koruması altındaki Srebrenitsa'yı ele geçirerek 8 bin Müslüman erkeği katletti.

İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'da yaşanan en büyük katliam olarak nitenlendirilen Srebrenitsa'da yaşananlar, 2007 yılında Uluslararası Adalet Divanı tarafından 'soykırım' olarak tanınmıştı. Ancak mahkeme yaşananlardan Sırbistan'ın doğrudan sorumlu tutulamayacağına hükmetmişti.

Bosnalı Sırpların savaş dönemi lideri Radovan Karaciç, 2016'da Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından insanlığa karşı suç işlemekten 40 yıl hapse mahkum edilmişti. 13 yıl boyunca kaçan Karaciç, 2008'de Belgrad'da bir otobüste yakalanmıştı.

Srebrenitsa'daki 8 binden fazla Müslümanın öldürülmesi emrini veren Sırp general Ratko Mladiç'in cezası ise Aralık ayında açıklayacak.

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AFP/AP,ÖA/BÖ