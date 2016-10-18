Srebrenitsa'da belediye başkanlığı seçimlerini Sırp aday kazandı

Bosna Hersek Merkez Seçim Kurulu (CIK), 2 Ekim'de yapılan yerel seçimin resmi sonuçlarını açıkladı. CIK’ın oybirliğiyle onayladığı sonuçlara göre, Srebrenitsa'daki oyların yüzde 54,4’ünü alan Sırp belediye başkan adayı Mladen Grujicic, Boşnak aday Durakovic'in 773 oy önünde seçimi kazandı.

34 yaşındaki Grujicic, seçimden sonraki ilk sonuçların ardından yaptığı açıklamada, Srebrenitsa’da yaşanan katliamın belediye tarafından düzenlenen etkinliklerle anılmaya devam edileceğini belirtmişti. “Srebrenitsa’da sayfanın değişmesini istiyorum. İnancı ve etnik kimliğine bakmadan insanların burada kalmalarını sağlamak ve önümüze bakarak Srebrenitsa’yı tüm alanlarda geliştirmemizi istiyorum” demişti.

Boşnak aday iptal istediğini açıklamıştı

Ülkenin doğusundaki Srebrenitsa'nın Boşnak adayı Camil Durakovic, daha önce yaptığı açıklamada, Srebrenitsa'daki seçimde yasalara uygunsuz hareket edildiğini savunarak, seçimin iptalini isteyeceğini açıklamıştı. 2012'den beri Srebrenitsa'da belediye başkanlığı yapan Durakovic, Bosna Hersek ve Sırbistan'daki milliyetçi Sırp partilerinin otobüsler dolusu insanı oy kullanmak üzere bölgeye gönderdiğini söylemişti.

Siyasi parti, ittifak ve bağımsız adayların üç gün içinde resmi sonuçlara itiraz hakkı bulunuyor.

Srebrenitsa'da ne olmuştu?

8 bin 372 silahsız Müslüman Boşnak erkeğinin Sırp askerleri tarafından katledildiği olay, Avrupa’da İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra yaşanan en büyük katliam olarak kabul ediliyor.

Bosna Savaşı'nda Srebrenitsa ve çevresindeki 50 kilometrelik alan BM Güvenlik Konseyi tarafından "güvenli bölge" ilan edilmişti. Albay Tomas Karremans komutasındaki Hollanda birliği de, "güvenli bölgeyi hedef alabilecek saldırıları engellemek" göreviyle Srebrenitsa yakınlarındaki Potoçari'de, üsse çevrilmiş bir fabrikaya konuşlandırıldı.

Ancak 11 Temmuz 1995 günü Ratko Mladiç komutasındaki Sırp Cumhuriyeti ordusu Srebrenitsa'ya girdi. 8 bin 372 erkek öldürüldü. Uluslararası Adalet Divanı, Srebrenitsa'yı 2007'de soykırım olarak nitelendirdi.

Velika Kladusa'da savaş suçlusu seçimi kazandı

Yerel seçimde ülkenin kuzeyindeki Velika Kladusa'da İşçi Partisi'nden aday olan savaş suçlusu Fikret Abdic seçimi kazanarak, dört yıllığına belediye başkanı seçildi. 1992-1995 yılları arasındaki savaşta, Sırp askeriyle beraber Boşnaklara yönelik savaş suçu işleyen Abdic, 15 yıl hapse mahkûm edilmişti. Abdic, cezasının üçte ikisini tamamlandıktan sonra 2012 yılında serbest kalmıştı.

Boşnak koalisyonu 32 belediye aldı

Resmi sonuçlara göre, ülkedeki iki büyük Boşnak partisi SDA ile Daha İyi Gelecek Birliği (SBB) arasındaki koalisyon, ülkede genelinde 32 belediyede kazandı. Onları 31 belediyede seçimi kazanan Sırp Bağımsız Sosyal Demokratlar Birliği (SNSD) ve 16 belediyede kazanan Hırvat Demokratik Birliği (HDZ) izledi. 9 belediyede ise başkanlığı bağımsız adaylar kazandı.