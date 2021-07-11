Srebrenitsa soykırımının 26'ıncı yılı: Binden fazla kurbanın cenazesi hâlâ bulunamadı

Avrupa'nın İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra gördüğü en büyük insanlık trajedilerinden olan Srebrenitsa soykırımı, 26 yıl sonra büyük bir acıyla anılıyor.

Srebrenitsa soykırımında sevdiklerini kaybeden Srebrenitsa kurbanlarının yakınları, Potoçari Anıt Mezarlığı'nı ziyaret ederek sevdiklerini dualar ve gözyaşlarıyla andı.

TIKLAYIN - Srebrenitsa kurbanları, soykırımın 26. yılında anılıyor

Eski Yugoslavya'da 8 binden fazla Boşnak'ın öldürüldüğü Srebrenitisa soykırımı 26 yıl önce 11 Temmuz'da başlamıştı.

Aradan geçen yıllara rağmen hala binden fazla soykırım kurbanının cenazesinin bulunamamış olması Srebrenitsa'da yaşanan zulmün ne derece büyük olduğunun en önemli göstergelerinden birisi olarak kabul ediliyor.

Ne olmuştu?

Bosna'daki savaş sırasında, BM'nin güvenli bölge ilan ettiği Srebrenitsa, 11 Temmuz 1995'te Ratko Miladiç'e bağlı Sırp birlikleri tarafından işgal edildi. İşgal üzerine BM bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, Sırplar'a teslim edildi.

Otobüs ve kamyonlara bindirilen Boşnak erkeklerden 8 bin 372'si götürüldükleri ormanlık alanlarda, fabrikalarda, depolarda hunharca katledildi. Katledilenlerin cenazeleri, ülkedeki çeşitli toplu mezarlara gömüldü.