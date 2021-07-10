Srebrenitsa kurbanları, soykırımın 26. yılında anılıyor
Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra en büyük insanlık trajedilerinden biri olarak nitelendirilen Srebrenitsa soykırımında sevdiklerini kaybeden Srebrenitsa kurbanlarının yakınları, Potoçari Anıt Mezarlığı'nı ziyaret ederek sevdiklerini dualar ve gözyaşlarıyla anıyor.
10 Temmuz 2021 13:52
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Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra en büyük insanlık trajedilerinden biri olarak nitelendirilen Srebrenitsa soykırımında sevdiklerini kaybeden Srebrenitsa kurbanlarının yakınları, Potoçari Anıt Mezarlığı'nı ziyaret ederek sevdiklerini dualar ve gözyaşlarıyla anıyor.
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Srebrenitsa kurbanları, soykırımın 26. yılında anılıyor
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Srebrenitsa soykırımının 26'ncı yıl dönümü kapsamında anma programı ve cenaze töreninin düzenleneceği 11 Temmuz Pazar günü, kimlik tespiti yapılan ve ailesinin onay verdiği 19 soykırım kurbanı daha Potoçari Anıt Mezarlığı'na defnedilecek.
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Aradan geçen yıllara rağmen hala binden fazla soykırım kurbanının cenazesinin bulunamamış olması Srebrenitsa'da yaşanan zulmün ne derece büyük olduğunun en önemli göstergelerinden birisi olarak kabul ediliyor.
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Srebrenitsa'da Sırp güçler tarafından öldürüldükten sonra toplu mezarlara gömülen binlerce soykırım kurbanının daha sonra başka yerlere nakledildiği biliniyor.
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Soykırımdan sonra açılan toplu mezarlardan çıkarılan ceset kalıntıları tam olmasa da binlerce aile yakını sevdiklerinin bulunabilen birkaç kemiğini toprağa vermenin ve "bir mezar taşı olsun" düşüncesinin hem hüznünü hem de huzurunu yaşıyor.