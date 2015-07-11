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Dünya
Deutsche Welle

Srebrenitsa Soykırımı’nda ölenler anılıyor

Srebrenitsa Soykırımı’nın 20’nci yıldönümünde soykırım kurbanları on binlerce kişi tarafından törenlerle anılıyor. Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck da bir açıklama yaptı.

11 Temmuz 2015 16:06


Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'ndan beri görülmüş en büyük kitlesel katliam niteliği taşıyan Srebrenitsa Soykırımı'nda ölenler bugün anılıyor. Srebrenitsa'daki törenlere 50 bin kişinin katılması bekleniyor.

Birçok ülkenin devlet ve hükümet başkanı da törenlere katılmak için bölgeye hareket etti. Dönemin ABD Başkanı Bill Clinton ve Sırbistan Başbakanı Aleksander Vuçiç de törene katılan isimler arasında.

Sırbistan Başbakanı Vuçiç tören öncesinde yaptığı açıklamada soykırımı “korkunç bir suç” tanımlayarak lanetlediğini söyledi. Vuçiç ülkesinin “bu suça katılan herkesten tiksindiğini ve hepsini mahkeme önüne çıkarmaya devam edeceğini” belirtti.

Srebrenitsa Çiçeği

Kurban yakınları, törenlere katılanlara yakalarına takmaları için Srebrenitsa Çiçeği dağıttı. Çiçeğin beyaz yaprakları masumiyeti, ortasındaki yeşil renkli bölüm ise umudu simgeliyor.

Soykırımın yeni teşhis edilen 136 kurbanı da bugün Potocari'de toprağa verildi. Bugün defnedilen Boşnakların kimlik bilgileri katliamın dehşetini ortaya koyuyor. 16 yaşındaki Lutvo, Hamid, Almir, Almaz yeni defnedilenler arasında en genç isimler olurken en yaşlı isim 74 yaşındaki Yusuf Smayloviç. Aynı aileden 17 yaşındaki Zifet, 40 yaşındaki babası Ramiz ve 64 yaşındaki dedesi Atıf da toprağa verildi. Potocari'de şimdiye kadar 6 bin 241 kişi defnedilmişti.

‘İkinci Dünya Savaşı'ndan beri en büyük savaş suçu'

Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck, Srebrenitsa Belediye Başkanı Cemil Durakoviç’e hitaben bir mektup kaleme aldı. Gauck, Srebrenitsa'yı “Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'ndan beri görülmüş en büyük savaş suçu” olarak tanımladı.

İşlenen suçların unutulmaması gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Gauck, "Suçlar suç olarak, soykırımlar soykırım olarak tanımlanmalı" dedi. Srebrenitsa'nın tüm devletler topluluğu açısından bir başarısızlık anlamına geldiğini belirten Gauck “Sadece büyük bir utanç duyarak sizi yalnız bıraktığımızı düşünüyorum” diye yazdı.

Almanya Cumhurbaşkanı Gauck açılan yaraların 20 yıl sonra dahi iyileşmediğini belirterek "Failler ve kurbanlar sokakta karşılaşabildikleri müddetçe, suç cezasız kaldığı sürece, yas tutanların hayata dönmeleri engellenmiş olacaktır" dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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