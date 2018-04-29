Srebrenitsa kurbanları için Lahey'de 'Soykırım Anıtı' önerisi

Hollanda'da muhalefetteki Yeşil Sol Parti (GL) ile olası koalisyonun dördüncü ortağı Hıristiyan Birliği (CU), Bosna Hersek'in Srebrenitsa kentinde 11 Temmuz 1995'de Sırplar tarafından katledilen 8 bin Boşnak anısına Lahey'de bir "soykırım anıtı" dikilmesini istedi.

Yeşil Sol Parti'nin eski lideri olan ve halen milletvekilliği görevini sürdüren Bram van Oijk'a göre dikilecek anıt, binlerce Müslüman erkeğin geride bıraktığı yakınları için önemli bir sembol olacak.

Srebrenitsa katliamının yaşandığı 1995 yılında milletvekili olan van Oijk, Salı günü Lahey'de düzenlenen anma toplantısına katıldı.

İzlenimlerini Hollanda Radyosu'na aktaran Yeşil Sol Parti milletvekili, "Meydandaki insanların üzüntüsünü görseydiniz sanki daha dün yaşanmış sanırdınız" dedi.

Hollanda'nın, "Katliam 20 yıl önce yaşandı geçti" hatasına düşmemesi gerektiğini vurgulayan van Oijk'a göre, dikilecek bir "soykırım anıtı" ile bu acıya ortak olunduğu gösterilebilir.

Eski Yeşil Sol Parti lideri, Hollanda'nın, Bosna - Hersek'in Avrupa Birliği'ne (AB) tam üyeliği konusunda çaba harcamasını istedi.

Bram van Oijk, Lahey Mahkemesi 'nin Srebrenitsa'da 350 Boşnak'ın öldürülmesinden Hollanda'nın kısmen sorumlu olduğu yönündeki kararı anımsattı.Hollanda hükümetini bu mahkeme kararına kulak vermeye çağırdı.

Van Oijk, her ne kadar Srebrenitsa katliamı Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Hollanda Görev Kuvveti'nin (Dutchbat) sorumluluk alanında yaşanmış olsa da, yapılacak anıtın doğrudan Hollandalı askerleri suçlayan bir sembol anlamına gelmeyeceğini söyledi.

Hollandalı milletvekili, 22 yıldır neden böyle bir anıt dikilmediği sorusuna da, "Sanırım bir çok insan için yüzleşmek acı veriyor. Tıpkı, başta Endonezya olmak üzere tarihimizdeki diğer kara sayfalarla yüzleşmek gibi" karşılığını verdi.

Van Oijk tarafından gündeme getirilen "soykırım anıtı" önerisi, Hollanda'da görüşmeleri devam eden koalisyon hükümetinin dördüncü ortağı olması beklenen Hıristiyan Birliği de destek veriyor.

Önerinin önümüzdeki günlerde parlamento gündemine gelmesi bekleniyor.

Eski Yugoslavya'daki iç savaş sırasında Bosnalı Sırplar, BM tarafından güvenli bölge ilan edilen ve Hollanda birliğinin kontrolünde bulunan Srebrenitsa kentinde 8 binden fazla Boşnak Müslümanı öldürmüştü.

General Ratko Mladiç komutasındaki Sırp birlikleri tarafından kuşatılan Hollandalı askerler, kendilerine sığınan Boşnak erkek ve çoçukları teslim etmişti.

Dutchbat bünyesinde görev yapan Hollandalı askerler, defalarca yineledikleri Sırplar'a karşı hava desteği çağrılarını BM Komuta Merkezi'nin kulak tıkadığını ve katliamdaki asıl sorumlunun BM olduğunu savunuyor.

Srebrenitsa'da yaşananlar, "2. Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'daki en büyük katliam" olarak nitelendiriliyor.

BM başlıca yargı organı olan Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı ise 2007 tarihli kararında Srebrenitsa'da yaşananların "soykırım" olduğuna ancak sorumlusunun Sırbistan olmadığına hükmetmişti.