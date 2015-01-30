Srebrenitsa katliamı davasında mahkumiyet kararı değişmedi

Birleşmiş Milletler Savaş Suçları Mahkemesi Srebrenitsa katliamı sanıklarının temyiz başvurusu hakkındaki kararını açıkladı. Sanıklar hakkındaki mahkumiyet kararı değişmezken, bir kişinin cezasında indirime gidildi.

Katliam suçlusu olarak yargılanan beş kişi, Sırp ordusunun yüksek rütbeli subayları. Bunlardan Vujadin Popoviç ve Ljubisa Beara soykırım suçundan, diğerleri insanlığa karşı işlenen suçlardan hüküm giydi.

2010 yılında sona eren davada 13 yıl ile müebbet arasında değişen hapis cezalarına çarptırılmışlardı.