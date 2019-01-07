Srebrenitsa anıt mezara domuz parçaları bıraktılar!

Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da, 1995'te yaşanan soykırımda katledilenlerin gömüldüğü Potoçari Anıt Mezarlığı'nın kapısına kimliği belirsiz kişilerce "domuz parçaları" bırakıldı.

İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Avrupa'da yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak kabul edilen ve en az 8 bin 372 Boşnak sivilin katledildiği Srebrenitsa soykırımında hayatını kaybedenlerin mezarlarının bulunduğu alana yapılan saldırı tepki topladı.

Bosna Hersek'in ilk cumhurbaşkanı merhum Aliya İzetbegoviç'in kurduğu Demokratik Eylem Partisinden (SDA) yapılan yazılı açıklamada, yaşananlar şiddetle kınanarak sorumluların bir an önce bulunması istendi.

Yaşananların savaşta hayatını kaybeden kurban yakınlarının gururunu incittiği ifade edilen açıklamada, "Yönetim, bir yerde soykırım yapıldığını sürekli inkar ediyorsa o yerde bu tarz olayların yaşanması kaçınılmazdır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Srebrenitsa'nın Bosna Hersek'in üç unsurundan biri olan Sırp Cumhuriyeti (RS) sınırları içerisinde kaldığı anımsatılarak yaşananlardan RS yönetiminin sorumlu olduğu vurgulandı.

Uluslararası ve ulusal kurumlara, Srebrenitsalı kurban yakınları ile dayanışma çağrısında bulunulan açıklamada, "Böyle bir davranışı ancak ahlakı bozuk kişiler yapabilir. Susacağımızı düşünmesinler. Soykırım gerçeklerini anlatmaya ve kurban yakınlarının haklarını korumaya devam edeceğiz." vurgusu yapıldı.

Srebrenitsa'da ne oldu?

Yugoslavya İç Savaşı sırasında Bosna Hersek'in Srebrenitsa kasabasında 13-18 Temmuz 1995 tarihleri arasında 8 bin genç ve yetişkin Müslüman erkek, Bosnalı Sırp güçler tarafından öldürüldü.

Birleşmiş Milletler (BM) 1993 yılında Srebrenitsa'yı Boşnaklar için "güvenli bölge" ilan etmişti.

Bosnalı Sırpların iki yıl süren kuşatması sonrası Temmuz 1995'de Srebrenitsa düştü.

Binlerce Boşnak erkek, kadın ve çocuk, Srebrenitsa'nın hemen dışındaki Potocari'de bulunan Hollandalı askerlerin denetimindeki BM barışgücü karargahına sığındı.

Hollandalı askerler karargaha sığınanlara burada güvende olacaklarını söyledi.

Ancak askerler Bosnalı Sırp güçlerin kampı kuşatması üzerine binlerce Boşnakı Sırplara teslim etti.

Sırp güçler karargaha sığınanlar arasından ayırdıkları 300 erkeği kamyonlarla götürüp öldürdü. Kadın ve çocuklar da Bosna'nın diğer kesimlerine götürüldü.

Kasabada 8 binden fazla Müslüman öldürüldü.

Srebrenitsa'da hayatını kaybedenlerin büyük kısmı halen Bosna Hersek'in doğusundaki toplu mezarlarda yatıyor.

Uluslararası Savaş Suçları Mahkemesi, Bosnalı Sırpların eski lideri Radovan Karaciç'i Srebrenitsa'da yaşananlardan sorumlu tuttu ve 40 yıl hapis cezası verdi.

Olaylar öncesinde BM tarafından güvenli bölge ilan edilen kasabada, civardaki çatışmalardan kaçan çok sayıda sivil bulunuyordu.

Srebrenitsa'da yaşananlar, "2. Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'daki en büyük katliam" olarak nitelendiriliyor.

BM'nin yargı organı Uluslararası Adalet Divanı 2007'de, kasabada yaşananları "soykırım" olarak nitelendirmiş ancak sorumlusunun Sırbistan olmadığına hükmetmişti.

Rusya ise 2015'te BM Güvenlik Konseyi'ne sunulan ve kasabada yaşananları "soykırım" olarak nitelendiren bir karar tasarısını veto etmişti.