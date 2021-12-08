Squid Game yıldızları, başarının ardından yaşadıklarını anlattı: "Bir haftada 2.5 kilo verdim, yemek yiyemedim"

Netflix’in rekor kıran dizisi Squid Game’i yıldızları küresel bir fenomen olan diziden sonra hayatlarının ne kadar değiştiğini anlattı. Sae-byeok karakterini canlandıran Jung Ho-yeon “Bir haftada 2.5 kilo verdim. Yemek yiyemedim. Stresten değil. Bu hissi bilmiyorum, kendimi kaybediyor gibiydim” dedi.

Güney Kore dizisi Squid Game’in üç yıldızı Lee Jung-jae, Park Hae-soo ve Jung Ho-yeon, The Hollywood Reporter’a konuştu.

Jung Ho-yeon, Kang Sae-byeok karakterini Lee Jung-jae, Seong Gi-hun'u Park Hae-soo da Cho Sang-woo'yu canlandırıyor.

Park, “Senaryoyu okuduğumda ve ekiple tanıştığımda, büyük bir iş olacağına ilişkin beklentilerim oluşmuştu” dedi.

Jung ise “Sanırım çıktıktan bir hafta sonra biliyordum. Squid Game’in büyüme hızını takip edemedim. Takip etmesi zordu. Başarılı olmasıyla bir haftada 2.5 kilo verdim. Yemek yiyemiyordum. Stresten değil. Bu hissi bilmiyorum, kendimi kaybediyor gibiydim” dedi. Lee ise “Oyunculuk tecrübem olsa bile, bu olanların ne olduğunu bilmiyorum” diyerek şaşkınlığını belirtti.