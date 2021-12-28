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Squid Game'in yaratıcısı duyurdu: 3. sezon için Netflix'le görüşülüyor

"Yakında bir sonuca varacağız"

28 Aralık 2021 16:27

Squid Game'in yaratıcısı Hwang Dong-hyuk, dizinin 3. sezonu için Netflix'le görüşmeye başladıklarını açıkladı.
 
Netflix'te yayınlanmasının ardından dünya çapında üne kavuşan Squid Game dizisinin yaratıcısı Hwang Dong-hyuk, ilk kez olası bir 3. sezondan bahsetti. Variety'ye demeç veren Hwang, 2. sezonu çekilmeyen dizi için Netflix'le 3. sezon görüşmelerine başlandığını söyleyerek, "Bunu düşünmek bile oldukça yorucu" dedi. Hwang, “2. ve 3. sezon için Netflix'le görüşmelerimiz var. Yakında bir sonuca varacağız" ifadelerini kullandı.

"Herkesin gelecek sezonun çıkmasını beklediğinin farkındayız"

Güney Koreli yapımcı, “Herkesin gelecek sezonun çıkmasını beklediğinin farkındayız. Bu yüzden hepimiz gelecek sezonun oluşturulması hakkında olumlu düşünmeye çalışıyoruz” açıklamasında bulundu.
 
Öte yandan Hwang, daha önce ikinci sezondan bahsetmiş ve dizinin içeriğine dair biraz daha ayrıntı vermişti.
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