Squid Game'in yaratıcısı duyurdu: 3. sezon için Netflix'le görüşülüyor

Netflix'te yayınlanmasının ardından dünya çapında üne kavuşan Squid Game dizisinin yaratıcısı Hwang Dong-hyuk, ilk kez olası bir 3. sezondan bahsetti. Variety'ye demeç veren Hwang, 2. sezonu çekilmeyen dizi için Netflix'le 3. sezon görüşmelerine başlandığını söyleyerek, "Bunu düşünmek bile oldukça yorucu" dedi. Hwang, “2. ve 3. sezon için Netflix'le görüşmelerimiz var. Yakında bir sonuca varacağız" ifadelerini kullandı.

"Herkesin gelecek sezonun çıkmasını beklediğinin farkındayız"