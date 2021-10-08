Squid Game'in ardından o ayakkabıların satışı yüzde 7 bin 800 arttı

Netflix'in geçtiğimiz ayın ortalarında yayınladığı Squid Game'in ardından dizide de kullanılan ayakkabıların satışı yüzde 7 bin 800 arttı.

Netflix üzerinden yayınlanan ve kısa bir süre içerisinde Türkiye dahil tüm dünyada büyük popülerliğe kavuşan dizi Squid Game, kitleleri etkilemeye devam ediyor.

DonanımHaber'in aktardığına göre, dizide karakterlerin hemen hemen hepsinde bulunan yeşil eşofman ve beyaz ayakkabı son dönemin en popüler kıyafetleri arasına girdi. Sole Supplier tarafından verilen bilgilere göre beyaz renk ayakkabıların satışı yüzde 7 bin 800 artış gösterdi. Lyst'e göre ise genel anlamda beyaz bez ayakkabıların satışı işe yüzde 96'lık bir artış gösterdi.

Geçtiğimiz günlerde de Paris'te Squid Game temalı açılan bir mağazada izdiham yaşandı. İnsanlar ürün alabilmek için birbiriyle kavga etti. Squid Game, Netflix'in en çok izlenen yapımları arasına büyük ihtimalle girecek.