Squid Game'de cep numarası çıktığı için telefonları susmamıştı; Netflix, o sahneyi yeniden düzenleyeceğini açıkladı

Netflix’in rekor kıran Kore yapımı dizisi Squid Game’de görünen cep telefonu numarası, Güney Kore’de yaşayan bir kadının çıktı. Kadının dizi çıktığından bu yana sürekli arandığını açıklaması üzerine Netflix, o sahneyi yeniden düzenleyeceğini açıkladı.

BBC’de yer alan habere göre, Squid Game dizisinde karakterlerin oyuna katılmak için aramaları gereken numaranın gerçek bir telefon numarası olduğu ortaya çıkmıştı.

Numaranın sahibi, Kim Gil-young sürekli arandığını ve mesajlar aldığını söyleyerek bu durumun hayatını zorlaştırdığını vurguladı. Gil-young, 10 yıldır kullandığı cep numarasından son günlerde 4000 numara silmek zorunda kaldığını söyledi.

Kadının durumu Netflix’e bildirmesinden sonra platformdan yapılan açıklamada "Prodüksiyon şirketiyle birlikte, sahneleri düzenleyeceğiz. Bu sorunu çözmek için çalışıyoruz" denildi.

Başrollerinde Lee Jung-jae ve Park Hae-soo ikilisinin yer aldığı ve uluslararası bir git haline gelen "Squid Game"in hikâyesi; para sıkıntısı çeken yüzlerce oyuncunun, çocuk oyunlarında yarışmaları için aldıkları tuhaf daveti kabul etmesiyle gelişen olayları konu ediniyor.