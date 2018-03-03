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Dünya

Sputnik ve RT Genel Yayın Yönetmeni: ABD, Rus füzelerinden ziyade Rus gazetecilerden korkuyor

Simonyan, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nauert'in basın toplantısında Rus gazetecilerden soru kabul etmemesine tepki gösterdi

03 Mart 2018 17:17

Sputnik ve Russia Today (RT) Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert'in dünkü basın toplantısında Rus gazetecilerden soru kabul etmemesine tepki gösterdi.

Simonyan, Nauert'in basın toplantısında Rus gazetecilerden soru almaması üzerine, "Bence ABD, Rus füzelerinden ziyade Rus gazetecilerden korkuyor" dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, perşembe günkü basın toplantısında Rus medya organlarının temsilcilerinin sorularını yanıtlamayı reddetmiş ve bu tutumunu Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in aynı gün yaptığı konuşmada kullandığı görsellerle gerekçelendirmişti.

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RusyaSputnikRTgenel yayın yönetmeniSimonyanNauertABD dışişleri bakanlığı sözcüsü

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