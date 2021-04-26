Sputnik V: Rusya'nın Türkiye'de de üretilecek Covid aşısına duyulan güven artıyor mu?

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu, Sputnik V aşısının Türkiye'de üretilmesi için Türk Viscoran ilaç şirketiyle anlaşmaya varıldığını duyurdu. Üretimin önümüzdeki aylarda başlayacağı belirtildi. Viscoran İlaç'tan yapılan yazılı açıklamada, "Viscoran İlaç, ürünün yerelleştirilmesi için gerekli çalışmaları yürütmüştür ve Türkiye'nin düzenleyici kurumlarından aşı iznini alır almaz Sputnik V'nin Rusya'dan tedarikine hemen başlayabilecektir. Şirket ayrıca önümüzdeki aylarda, ülkedeki çeşitli tesislerde üretime başlamayı hedeflemektedir" denildi. BBC Rusça Servisi'nden Olev Boldirev, aşıyla ilgili izlenimlerini yazdı.

Rusya, genel kullanım için Covid-19 aşısını duyuran ilk ülkeydi ve aşıya da 1957'de fırlattığı ilk uydusu Sputnik'in adını verdi. Ancak şeffaflık eksikliği hem Rusya'da hem de ülke dışında aşıya şüpheyle yaklaşılmasına neden oldu. Ancak bu durum değişiyor olabilir. Sputnik V, Rusya'nın yeni küresel kartviziti olabilir.

Devlet televizyonunun haberlerinde bu gelişme, 60 yıldan uzun süre önce ilk uydu Sputnik fırlatıldığında olduğu gibi Rus biliminin önder doluğuna yönelik bir kanıt olarak sunuldu.

Ancak Aralık ayında kitlesel aşılamalar başladığında, Ruslar aşı olmak için sıraya girmedi.

Rusya'da aşı karşıtları olsa da insanları uzak tutan aşılara güven duyulmaması değildi.

Aşılamanın ilk aşamasında düşük katılımla kendisini gösteren yaygın şüpheciliğin başlıca nedeni, Sputnik V'in geliştirilmesindeki hızdı.

Birçok Rus, aşının geliştirilmesinde açık davranılmamasından ve hükümet yetkililerinin aşırı hevesli olmasından şüpheye kapıldı.

Sputnik V'i gururla duyuran Vladimir Putin'in de halen aşıyı olmaması da aşıya güveni pek artırmadı.

Sputnik V'yle ilgili şüpheler azalıyor mu?

Şubat ayında yapılan bağımsız bir kamuoyu araştırmasına göre ankete katılanların yüzde 58'i hala Sputnik V'e karşıyken, yüzde 38'i destekliyordu.

Virüsü kapmaktan "çok kaygı duyduklarını" söyleyenlerin de sadece yarısı Rus aşısı olmaya hazırdı.

Sputnik V'e güvenmeyenlerin üçte biri de etkinliği konusunda daha fazla kanıt görmek istediklerini söyledi.

Ancak süphe duyanlar, İngiliz Tıp dergisi Lancet'te yayımlanan ve Sputnik V'in Batılı benzerleriyle eş düzeyde, yüzde 92 oranında etkili olduğunu gösteren araştırmayla biraz olsun rahatlayabilir.

Eleştirel yaklaşanlar bilim insanlarının tam anlamıyla şeffaf olmadıklarını belirtiyor. Ancak Lancet'teki makale, Sputnik V için hem Rusya'da hem de küresel ölçekte büyük bir destek haline geldi.

Sputnik aşısı olmak: Moskova'da kolay, başka yerlerde zor

Moskova'da yaşadığım için Şubat'ta aşıyı olmak kolaydı.

Aşılama sürecini ilk olarak aralık ortasında, aşılama programı başladıktan kısa süre sonra inceledim. O zamanlar aşıyı pek isteyen yoktu. Aile hekimliğimden hemen randevu alınabiliyordu.

Rusya'da aşılar ilk olarak belirli kesimlere açıldı. Tıp çalışanları, öğretmenler, polisler ve müşteriyle yüz yüze kalan çalışanlar.

Gerçekte ise bu kategorilerde aşıya talep o kadar azdı ki, isteyen herkesin, mesleklerini teyit etmeden aşı olabilmesi mümkün hale geldi.

Rus vatandaşı olmayan bir arkadaşım, Moskava'daki bir kliniğe girmiş ve sorunsuz aşı olabilmişti.