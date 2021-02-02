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Koronavirüs

Sputnik: Rusya'nın Koronavirüs aşısının etkililik oranın yüzde 91.6

02 Şubat 2021 15:47

Rus Gamaleya Ulusal Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Enstitüsünün geliştirdiği "Sputnik V" adlı yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşısının Faz 3 sonuçlarındaki etkinlik oranının yüzde 91.6 etkili olduğu açıklandı.

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