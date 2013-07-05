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Ekonomi

S&P's'tan Türkiye'ye uyarı

Uzmanlar parasal gevşemenin gerçekleşmesi durumunda, bundan en fazla Gürcistan, Türkiye ve Ukrayna’nın etkileneceğini belirtiyorlar

05 Temmuz 2013 12:24

Financial Times, kredi derecelendirme kuruluşu Standard and Poor's'un bir raporuyla ilgili, Türkiye’yi ilgilendiren bir haber dikkat çekiyor.

Haberde, Standard and Poor’s’un raporuna göre, ABD Merkez Bankası’nın (FED) para politikasını daraltması durumunda gelişmekte olan ülkelerden yatırımcı çıkışı sorunu yaşayacak ülkelerin en başında Türkiye, Ukrayna ve Gürcistan’ın geldiğini belirtiliyor.

FED başta olmak üzere gelişmiş ülkelerin merkez bankalarının son küresel ekonomik krizle birlikte devreye soktuğu parasal gevşeme politikaları, gelişmekte olan ülke piyasalarına uzun bir süre yüksek miktarda yabancı sermaye girişine neden olmuştu.

Habere göre Standard and Poor’s’un raporunda, gelişmiş ülkelerin merkez bankalarının para politikasını sıkılaştırmaya başlayacağına dair spekülasyonlara paralel olarak yatırımcıların gelişmekte olan ülkelerdeki portföylerini azalttığına dikkat çekiliyor.

Gazeteye konuşan uzmanlar, parasal gevşemeden tamamen vazgeçilmesinin henüz söz konusu olmadığını ama bunun gerçekleşmesi durumunda bundan en fazla Gürcistan, Türkiye ve Ukrayna’nın etkileneceğini belirtiyorlar.

Raporda Belarus, Bulgaristan, Makedonya, Gana ve Hırvatistan’ın da korunmasız ülkeler olduğu belirtiliyor.


BBCTürkçe

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