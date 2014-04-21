Springer'den Google'a tekel suçlaması

Avrupa’nın en büyük medya ve yayıncılık şirketlerinden Die Welt ve Bild’in de aralarında olduğu 200 kadar gazete ve derginin yayıncısı Axel Springer’in İcra Kurulu Başkanı Mathias Dopfner, Google’ın patronu Eric Schmidt’e hitaben yazdığı mektubunda “tekellerin ömrü uzun olmaz” ifadesini kullandı.

Şirketinin Google’dan ve gücünden korktuğunu söyleyen Dopfner, “Google’ın tekelcilik karşıtı yasaların ve mahremiyet hukukunun kendisine işlemediği bir üst devlet kurmaya çalışıp çalışmadığını” sordu. Springer’in Alman gazetelerinde yayımlanan mektubuna Google yönetimi henüz mektuba yanıt vermedi.

Dünya gazetesinde yer alan habere göre, Axel Springer Alman gazeteleri Die Welt ve Bild’in de aralarında olduğu 200 kadar gazete ve derginin yayıncısı olarak biliniyor. Ayrıca şirketin internet yayıncılığında, televizyon ve radyo mecralarında da dikkate değer bir varlığı bulunuyor. Frankfurter Allgemeine Zeitung’da yayımlanan mektup aslında Google’ın patronu Eric Schmidt tarafından yayınlanan bir yazıya cevap olarak nitelendirildi. Schmidt’in yazısı Axel Springer ile Google arasındaki reklam ilişkisiyle ilgiliydi. Schmidt köşesinde bu ilişkinin zaman zaman ne kadar zorlu olabildiğini, ancak iki şirketin sonunda anlaşma imzalayabildiğini anlatıyordu. Dopfner bu yazıya cevap olarak, iki şirket arasındaki pazarlama ilişkisinden memnun olduğunu ve Google’in girişimcilik başarısını kabul etse de, şirketinin Google ile ilişki içinde olmaktan başka pek de bir seçeneği olmadığını söyledi.

Dopfner’e göre bunun sebebi “İnternette erişilebilirliğimizi artırmak için başka bir arama motoru bilmiyor olmak”. Axel Springer’ın kârının yüzde 62’sini digital faaliyetten sağladığını söyleyen Dopfner internetin harika bir fırsat olduğunu, ancak Google’ın internette oynadığı rolün kendisini endişelendirdiğini belirtti. Dopfner, Google ile Avrupa Komisyonu arasında uzun süredir devam eden bir anlaşmazlığa da dikkat çekiyor. Anlaşmazlık arama devinin arama sonuçları içerisinde kendi ürünlerine avantaj sağladığı suçlamalarıyla ilgili. Dopfner iki taraf arasındaki anlaşmaya karşılıklı olarak ödün verilerek varılmadığını, aksine Komisyon’nun “daha az onurlu çevrelerde haraca bağlama olarak adlandırılabilecek bir iş modelini onayladığını” söylüyor. Dopfner anlaşmanın Google’in arama sonuçlarında rakiplerine ayrımcılık yapmasına halen izin verdiğini belirtti. Dopfner arama motoru devini Alman posta ve telekom servislerini işleten devlet tekellerine benzeterek, “Bugün küresel bir ağ tekeli var” ifadesini kullandı.

Facebook'a 'mahremiyet' eleştirisi

Sosyal paylaşım sitesi Facebook’un sahibini de eleştiren Dopfner birileri Facebook’un sahibi Mark Zuckerberg’e şirketinin kullanıcı verilerini ve mahremiyetini nasıl koruduğunu sorduğunda, kendisinin de aynı konferansta olduğunu söyleyerek Zuckerberg’in cevabına mektubunda yer verdi: “Zuckerberg ‘Sorunuzu anlamadım’ dedi. ‘Saklayacak birşeyi olmayanların korkacak birşeyi de olmaz.’” Dopfner bu cevapla ilgili görüşünü de şöyle aktardı: “Bu cümle hakkında tekrar tekrar düşünmek zorunda kaldım. Korkunç. Bunun kastedilmediğini biliyorum. Bu tür bir zihniyet liberal toplumlarda değil totaliter rejimlerde olur.”

Google’ın kurucusu Larry Page’in daha önce şirketinin geliştirmek istediği bazı fikirleri yasa dışı oldukları için geliştiremediğin söylediğini hatırlatan Dopfner “Bu Google’ın tekel karşıtı ve mahremiyet yasalarının çıkardığı zorlukların olmadığı yasal bir boşlukta hareket etmeyi planladığını mı gösteriyor? Bir tür üst devlet içinde?” dedi. Dopfner mektubunu Google’a ekonomi tarihinde tekellerin çok uzun ömürlü olmadığını hatırlatarak bitirdi.

Google 50 dolara akıllı yapboz telefon satacak

Google 2015 yılında satışa sunmayı planladığı dev projesinin ürünü modüler telefonun tasarımını paylaştı. Project Ara adı verilen Google’ın akıllı telefonu, Android mobil işletim sistemini kullanacak. Cihazın en önemli özelliği ise kullanıcının ihtiyacına göre ana bir çerçeveye takıp çıkarılabilecek modüllerden meydana gelmesi olarak niteleniyor. Örneğin kullanıcı kaliteli bir kamera ihtiyacı duyarsa cihazın desteklediği güçlü bir kamerayı cihaza entegre edebilecek. Böylece daha kişiselleştirilmiş bir telefon ortaya çıkıyor. Eğer kullanıcı batarya ömrünün yüksek olmasını isterse batarya parçasını değiştirebilecek. Cihazın ana özelliği pek çok parçasının ayrı ayrı değişebilmesi ve kullanıcının bu sayede eksik gördüğü donanımları güncelleyebilmesi. Ocak 2015’te piyasaya sürülmesi planlanan telefonun başlangıç kitinin fiyatının 50 dolar olması bekleniyor.