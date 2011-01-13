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Yaşam

Spreyle bayıltıp, bebeğini kaçırdılar!

Zeytinburnu'nda evinden kaçırılan minik Utku, 2 buçuk saat sonra Güngören'de bir kömürlükte bulundu.

13 Ocak 2011 02:00

T24 - Zeytinburnu'nda evinden kaçırılan minik Utku, 2 buçuk saat sonra Güngören'de bir kömürlükte bulundu.

Olay saat 17.30 sıraları Zeytinburnu Sümer mahallesi 6. sokakta bulunan Kabataş apartmanda meydana geldi. Binada 2 numaralı dairede oturan Hatice ve Murat Şenyıldız çiftinin 2 buçuk aylık bebekleri Utku, evlerine gelen ve kapıyı açan anne Hatice Şenyıldız'ı yüzüne sprey sıkarak etkisiz hale getiren 2 kişi tarafından kaçırıldı. Milliyet gazetesinde yayımlanan haber şöyle:


Evinden, bebeğini kaçırdılar!

BABA VE YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Olayı öğrenen baba Murat Şenyıldız ve yakınları olay yerine koştu. Baba Murat Şenyıldız ve eve gelen yakınları gözyaşlarına boğuldu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri de konuyla ilgili detaylı araştırma başlattı. Acılı anne Hatice Şenyıldız ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.


GÜNGÖREN'DE KÖMÜRLÜKTE BULUNDU

Polis her yerde minik Utku'yu aradı. Gelen her ihbar titizlikle değerlendirildi. Yaklaşık 2 buçuk saat süren aramalar da Güngören'den gelen bir telefonla son buldu. Güngören'de oturan Muammer Altıntaş binada duyduğu bebek sesi üzerine indiği kömürlükte puset içinde minik Utku ile karşılaştı. Altıntaş durumu polise bildirdi. Binaya giden ekipler Altıntaş ve bebeği Güngören Çocuk Büro Amirliğine getirdi. Kısa süre sonra Hatice ve Murat Şenyıldız çifti de polis merkezine götürüldü. Şenyıldız çifti, bebeğin kaçırılan bebekleri Utku olduğunu tespit etti.


SAĞLIK KONTROLÜNE GÖTÜRÜLDÜ

Muammer Altıntaş ifadesinin ardından serbest bırakılırken, minik Utku polis merkezine gelen ambulansla sağlık kontrolü için Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Minik Utku'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


BİRİ ÇOCUK 2 KİŞİ KAÇIRDI

Bebeğin amcası Mustafa Şenyıldız , 2 buçuk aylık yeğeni Utku'nun, akşam saatleri 14 yaşında bir çocukla binaya gelen ve spreyle anne Hatice Şenyıldız'ı etkisiz hale getiren bir kadın tarafından kaçırıldığını ileri sürdü. Şenyıldız, evden başka birşeylerin de çalınmadığını söyledi. Polis bebeği kaçırdığı iddia edilen 2 kişiyi arıyor.



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