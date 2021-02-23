Spotify, yüksek kaliteli müzik aboneliği HiFi'yi duyurdu

Dünyanın en popüler müzik dinleme platformu olan Spotify, “yüksek kaliteli müzik” aboneliği Spotify HiFi'yi duyurdu.

Spotify: “CD Kalitesinde kayıpsız müzik” mottosuyla çıkış yapacak. Spotify HiFi’ı uzun zamandır bekleyen kullanıcıların bu abonelik sistemini olumlu karşılayacağı düşünülüyor.

Günümüz kulaklık ve hoparlör teknolojilerinin gelişmişliği sayesinde Spofity HiFi birçok cihazda çalışacak. Özellikle Spotify Connect özellikli hoparlörler dahil olmak üzere tüm cihazlarda HiFi’ın çalışması bekleniyor.

Spotify Hifi’ın Premium hesabına bir eklenti olarak pazarlanması da beklenenler içinde. Geçtiğimiz yıldan bu yana yüzde 29’luk bir büyüme gerçekleştiren Spotify’ın sadık müşteri kitlesini diğer platformlara kaptırmama adına bu denli değişiklik planladığı belirtiliyor.

Spotify HiFi ücreti ucuz olmayacak

Spotify Premium eklentisi olacak HiFi üyeliğinin “uygun fiyatlarla” sunulmayacağı bekleniyor. HiFi için Amazon Music aylık 15 dolar, Tidal’sa aylık 20 dolar ücret alıyor. Spotify’ın bu ücretlerin daha altından piyasaya giriş yapması bekleniyor.