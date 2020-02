Spotify, yanlış bayrakla halka arz edildi

Dünyada dijital müzik dinleme platformu olarak liderliği elinde bulunduran Spotify’ın halka arzı, ABD’deki New York Borsası’nda gerçekleştirildi. New York Borsası’nın girişine, genel merkezi İsveç’in Stockholm kentinde bulunan Spotify’ın onuruna İsviçre bayrağı asılması ise espri konusu oldu.

Sessiz bir şekilde halka arz olmak için geleneksel yolları izlemeyen şirketin hisseleri açılışı 165,90 dolardan yaptı. New York Menkul Kıymetler Borsası'nın (NYSE) Spotify için belirlediği referans fiyat ise 132 dolardı. Bu fiyattan yüzde 26 daha yukarıda bir açılışla halka arz olan Spotify'ın hisseleri, günü düşüş yaşayarak 149 dolardan bitirdi. Böylece şirketin değeri borsaya açıldığı ilk gün 26,5 milyar dolara çıktı.

Spotify'ın halka açılışında yaşanan bir başka gelişme ise bayrak karmaşası oldu. Genel merkezi İsveç'in Stockholm şehrinde bulunan şirket için New York Borsası'nın girişine ilk başta İsveç yerine İsviçre bayrağı asıldı.

New York Borsası’nın önüne asılan bayrak, İsviçre’nin New York Konsolosluğu tarafından da gündeme getirildi. Konsolosluğun Twitter hesabından paylaşılan fotoğrafa, “Bugün Spotify için büyük bir gün! Şirket halka arz edilecek ve New Yok Borsası şirketin İsveçli kökenlerine saygısını sunmak istedi ancak yanlışlıkla bizim bayrağımızı dalgalandırdı. Hatayı düzeltmeleri sadece 15 dakikalarını aldı. Merak etmeyin, Nordik arkadaşlarımız alçakgönüllüdür ve biz de tarafsızız. Yani darılıp gücenmece yok” notu eklendi.

