Spotify'daki açık ile milyoner oldu

Dünyanın popüler online müzik platformu Spotify'daki bir açığı tespit eden kullanıcı, milyoner oldu.

ntv.com.tr'nin haberine göre, İsveç merkezli online müzik akış servisi Spotify'daki açığı kullanarak bot hesaplar üzerinden kendi yüklediği şarkıları binlerce kez dinleyen Bulgaristan'da yaşayan bir kullanıcı bu sayede milyonlarca dolar kazandı.

Kimliği belirlenemeyen ama profili askıya alınan kişi veya kişiler ayda 17 bin dolar. ( 65 milyon Türk Lirası)

Söz konusu yöntem ile bu hesabın bugüne kadar 2.2 milyon dolar (8.3 milyon Türk Lirası) kazandığı tahmin ediliyor.

Söz konusu yöntem daha önce adı pek duyulmayan şarkıların global çerçevede en çok dinlenilenlerde yer alması ile ortaya çıktı.