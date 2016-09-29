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Bilim / Teknoloji
BBC Türkçe

Spotify SoundCloud'u satın almak için görüşmeler yapıyor

İnternet üzerinden müzik dinleme hizmeti sunan Spotify şirketinin, rakibi SoundCloud'u satın almak için görüşmelerde bulunduğu bildiriliyor.

29 Eylül 2016 18:12

İnternet üzerinden müzik dinleme hizmeti sunan Spotify şirketinin, rakibi SoundCloud'u satın almak için görüşmelerde bulunduğu bildiriliyor.

Görüşmeler, müzik veri akışı sektöründe rekabetin kızıştığı bir dönemde gerçekleştiriliyor.

Financial Times'ın haberine göre İsveçli firma Spotify görüşmeler olumlu sonuçlanırsa, Alman firması SoundCloud için 700 milyon dolar ödeyecek.

Sektörün lideri konumundaki Spotify'ın bu satın alma işlemi ile rakipleri Apple ve sektöre yakın zamanda giren Amazon karşısında daha da güçleneceği düşünülüyor.

İnternet üzerinden müzik dinleme hizmeti sunan SoundCloud sektörde özellikle dans müzikleri türünde etkin.

Mart ayında ücretli aboneliğe başlayan SoundCloud kuruluşundan bu yana kâra geçemedi.

Spotify da geçtiğimiz yıl boyunca 1.95 milyar dolar gelir elde etmesine karşın kâr elde edemiyor.

Sektörde Spotify'ın 40 milyon ücretli abonesi bulunurken, en yakın rakibi Apple ise 17 milyon aboneye sahip.

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