Spotify, Neil Young'ın “Ya ben ya o” resti karşısında tercihini yaptı

1963'ten beri folk-rock müziğin içindeki 76 yaşındaki Neil Young'ın 'ya Covid'le ilgili komplo teorileri, aşıyla ilgili dezenformasyon yayan Joe Rogan'ın podcastını kaldırırsınız ya da size müziğimi çaldırmam' ültimatomu verdiği Spotify, rock efsanesinin müziğini platformdan kaldırmaya başladığını duyurdu

"Spotify kullanıcılarının dünyanın tüm müzik ve ses içeriğine erişmesini istiyoruz. Neil'in müziğini Spotify'dan kaldırma kararından dolayı üzgünüz, ancak onu yakında tekrar ağırlamayı umuyoruz" açıklamasını yapan İsveç merkezli müzik akış servisi, Covid-19 ile ilgili yanlış bilgilerin yayılmasını önlemek için 'ayrıntılı içerik politikalarına' sahip olduklarını ve bu kapsamda pandeminin başından beri 20 bin podcast bölümünü kaldırdığını söyledi.

Neil Young, pazartesi günü yayımladığı, daha sonra sildiği açık mektupta, 2020'de podcast yayını için Joe Rogan ile milyonlarca dolarlık anlaşma yapan Spotify'a ültimatom vermişti. Neil Young, Rogan'ın "aşılar hakkında yanlış bilgi yaymasını" sağladığını belirttiği platformu "dezenformasyona inananların ölümüne neden olma potansiyeliyle" suçlamıştı. Rock efsanesi, "Joe Rogan'ın podcastinden yayılan aşıyla ilgili yanlış bilgilerin icabına bakmazsanız müziğimi kaybederseniz" demişti. "Ya Rogan ya da Young'a sahip olabilirsiniz. Her ikisine birden değil” vurgusunu yapan Young, Lookout menajerlikteki temsilcilerinden ve müziğinin yayın haklarını elinde bulunduran Warner Bros'dan platforma "müziğinin kullanılabilirliğini aktif olarak iptal ettiğini" bildirmelerini istemişti.

Sputnik Türkiye'nin aktardığına göre, Young, dün yaptığı açıklamada, Spotify'ın Rogan'ın podcastını kaldırmasını talep eden 200 doktorun yazdığı bir mektuptan bahsederek dezenformasyon suçlamasını yineledi. Plak şirketine 'tüm müziğini Spotify'dan çekme kararında yanında durduğu için' teşekkür eden Young, diğer müzisyenleri de aynısını yapmaya teşvik etti.

Web sitesinde de "Spotify, hayatı tehdit eden Covid yanlış bilgilerinin evi haline geldi" ithamında bulunarak "Para için yalan satıyorlar" dedi.