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Bilim / Teknoloji

Spotify kullanıcı sayısını açıkladı

En yakın takipçisi Apple Music, 27 milyon aboneye sahip

19 Haziran 2017 12:04

Geçen yıl 100 milyon dinleyiciye sahip olan Spotify, bir yılda 40 milyon dinleyicisi artarak 140 milyona ulaştı.

CNN Türk'ün haberine göre, Şirket bugün yayınladığı açıklamayla önemli bir kilometre taşını daha geride bıraktığını açıkladı. Geçen yıl bu dönemde 100 milyon kullanıcıya sahip olan popüler müzik servisi bir yılda 40 milyon kullanıcı bünyesine katarak 140 milyona ulaştı.

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre popüler müzik dinleme servisi artık 140 milyondan fazla aktif kullanıcıya sahip.

En yakın takipçisi Apple Music, 27 milyon aboneye sahip.

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