Spotify'ın en çok dinlenenlerinden olmuştu; rapçi Einar, vurularak öldürüldü

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İsveç'in en popüler rapçilerinden Einar, Stokholm'de vurularak öldürüldü. Cinayet, şehirde giderek artan çete bağlantılı suçlar konusundaki endişeyi tırmandırdı.

Tam adı Nils Kurt Erik Einar Gronberg olan 19 yaşındaki rapçi, 2019'da İsveç'in Spotify üzerinden en çok dinlenen sanatçısı olmuş, üç albümü müzik listelerinin tepesinde yer almış ve birçok ödüle layık görülmüştü.

Einar'ın perşembe günü Stokholm'ün güneyindeki Hammarby Sjöstad banliyösünde bir apartmanın önünde saat 23.00 sularında vurulduğu belirtildi. Polis, aktif olarak iki şüpheli aradıklarını belirtti.

Ulusal haber ajansı TT'ye konuşan Stockholm Polis Sözcüsü Ola Osterling, "Aktif olarak ne olduğunu ve arkasında kim olduğunu anlamaya çalışıyoruz" dedi.

SVT'ye konuşan isimsiz bir kaynak cinayetin çete bağlantılı olduğunu ve öldürülmeseydi Einar'ın gelecek hafta Vårby çetesine karşı ifade vereceğini ifade etti.