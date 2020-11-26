Spotify hacklendi: 300 milyon kullanıcı verisi ele geçirildi

Müzik dinleme platformu Spotify, dijital saldırıya uğradı ve 300 milyon kullanıcının kişisel verileri haclendi.

Hackerların kullanıcı adlarını, çalma listelerini ve profillerle birlikte platforma giriş kullanıcı adı ve şifrelerini ele geçirdiği tahmin ediliyor.

Siber saldırının nasıl gerçekleştiği henüz bilinmezken, veritabanındaki bilgilerin korunmasız ve şifrelenmemiş olduğu ve bu sebeple saldırganların URL arama kriterlerini değiştirerek verilere ulaştığı tahmin ediliyor.

TechRadar isimli internet sitesi saldırıların Temmuz ayında yaşandığını ve Spotify’ın bu durumdan etkilenen kullanıcılara bilgilendirme gönderdiğini aktardı. Spotify, kullanıcılarının şifrelerini değiştirmelerini de istedi.