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Bilim / Teknoloji

Spotify'dan sürpriz bir üyelik seçeneği daha geliyor

10 Kasım 2020 23:32

Spotify'ın, özel bir podcast abonelik paketi hazırlamayı düşündüğü iddia ediliyor. 

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