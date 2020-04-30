Spotify’dan Koronavirüs analizi: Artık her gün hafta sonu gibi

Dünyanın en popüler müzik dinleme uygulaması Spotify bugün 2020'nin ilk çeyreğine dair finans raporunu yayımladı.

Yılın ilk üç ayına dair tahminlerinin tuttuğunu belirten şirket, 130 milyon paralı üyeye kavuştuğunu açıkladı. Raporda, aylık etkin kullanıcı sayısında 286 milyonun görüldüğü de ifade edildi. İki tür kullanıcı sayısında da yüzde 31'lik artış kaydedildi.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre, Koronavirüs'ün etkisinin de gözetildiği raporda, İtalya ve İspanya gibi salgının vurduğu ülkelerde Şubat sonunda kullanıcı sayısında düşme yaşansa da, son haftalarda toparlanma görüldüğü bildirildi.

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"Artık her gün hafta sonu gibi"

İnsanların günlük rutinlerinin değiştiği de belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:

"Gündüz rutinleri kayda değer ölçüde değişti. Artık her gün hafta sonu gibi.

"Ses, günümüzün eşsiz ortamında pek çok kişinin hissettiği stres ve kaygıyla başa çıkmada daha da büyük önem kazandı. ABD'de yaptığımız anketlerde, 5 müşteriden ikisi artık daha fazla, stresle başa çıkmak için müzik dinlediğini söyledi. Bu da chill ve enstrümantal kategorilerinin aranmasındaki artışı açıklıyor.

"Ayrıca zindelik ve meditasyonla ilgili podcast tüketiminde de son haftalarda artış gördük."

Geçen yıl zarar etmişti, bu yıl kâr açıkladı

Rapora göre; otomobil, giyilebilir ürünler ve masaüstü tarayıcılar üzerinden uygulamaya erişenlerin oranı düşerken, akıllı televizyonlar ve oyun konsolları bu açığı kapattı.

Maddi bilançoda, önceki sene 142 milyon Euro zarar açıklayan Spotify, bu sene 1 milyon Euro net kâr bildirdi.

Şirket 1 milyar 850 milyon Euro gelir elde ederken, bunun 1 milyar 700 milyon Euro'su paralı abonelikten geldi.

Geçen sene ilk çeyrekte 47 milyon Euro faaliyet zararı açıklayan Spotify, bu sene bu zararı 17 milyon Euro'ya kadar düşürdü.

Popüler uygulamanın sahipleri, yıl sonunda 143 ile 153 milyon arasında paralı üye, 328 ile 348 milyon arası etkin kullanıcı hedefini yineledi.