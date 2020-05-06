Spotify’dan Apple’a 'tekelcilik' eleştirisi: Adil değil ve içine kapanık bir marka

Spotify CEO’su Daniel Ek, Apple’ı “kısıtlayıcı uygulamaları” ve “adil rekabet kurallarına uymakla” eleştirdi.

Shift Delete’in haberine göre, kendisine göre tekel olmak isteyen Apple’ın da aralarında olduğu markaları, geçen yıl Avrupa Birliği’ne şikayet eden İsveç merkezli müzik veri akışı servisi Spotify, Apple’ın içine kapanık olmasından hoşnut değil. Spotify CEO’su Daniel Ek, Apple’ın uzun vadede daha açık bir çalışma anlayışına geçmesini bekliyor.

Abonelik sisteminde yüzde 30’luk bir kesinti yapan Apple’ı eleştiren Daniel Ek, Apple’ın uygulamalar adına yayımlanan güncellemeler için yaptığı kısıtlamalardan memnun değil. Ek, ayrıca, Apple’ın Watch ve Siri için yaptığı çalışmaları da verimsiz buluyor.

Siri’nin Spotify’a gelmesi için çok uğraştığını söyleyen Daniel Ek, Apple’dan aynı iş birliğini Spotify’ın Apple TV ve Apple Watch sürümleri için de göstermesini istiyor.

Apple tarafından yapılan kısıtlamaların ticareti olumsuz bir şekilde etkilediğini belirten Daniel Ek, Apple’ın HomePod için yaptığı kısıtlamaları da vurguladı. Apple, HomePod hoparlöründe üçüncü parti müzik uygulamalarının çalıştırılmasına veya iPhone’un (iOS) ve iPad’in (iPadOS) kullandığı yazılımlarda varsayılan müzik uygulamasının değiştirilmesine izin vermiyor.

Ek, Apple’ı adil olmayan ve içine kapanık bir marka olarak tanımlıyor.