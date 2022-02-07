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Dünya

Spotify CEO'su Daniel Ek: Joe Rogan'ın ırkçı ifadelerini kınıyorum ancak susturmak çözüm değil

Geçmişte kullandığı ırkçı ifadeler yeniden gündem olan Joe Rogan, özür dilemişti

07 Şubat 2022 16:16

Spotify CEO’su Daniel Ek, en çok dinlenen podcast yayıncılarından olan Joe Rogan’ın ırkçı ifadeler kullanmasını kınadığını ancak yayınlarını platformdan kaldırmayacaklarını söyledi.

BBC’de yer alan habere göre, Spotify çalışanlarına bir mail gönderen CEO Daniel Ek, Covid dezenformasyonuyla tepki çeken ve eski ırkçı ifadeler kullandığı yayınları yeniden gündem olan Joe Rogan’ın eski bölümlerini Spotify’dan kaldırma kararının, Rogan’a ait olduğunu söyledi.

Ek gönderdiği mailde “Joe’nun sözlerini çok güçlü bir şekilde kınıyor olsam da bir konuya açıklık vereyim: Joe’yu susturmanın çözüm olduğunu düşünmüyorum. İçeriklerle ilgili açık sınırlarımız olmalı ve bunlar aşıldığında harekete geçmeliyiz ancak sesleri susturmak tehlikeli bir alan” dedi.

Geçmişte kullandığı ırkçı ifadeler yeniden gündem olan Joe Rogan, özür dilemişti. 

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