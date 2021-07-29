Spotify, abone sayısını yükseltmesine rağmen 23,6 milyon dolar zarar etti

Müzik dinleme uygulaması Spotify, aylık 365 milyon aktif kullanıcı sayısına ulaşmasına rağmen 23,6 milyon dolar zarar etti.

Wall Street Journal, Spotify’ın toplam aylık aktif kullanıcı tahminine erişemediğini açıkladı. Hedefine ulaşamamasına rağmen Spotify, aktif kullanıcı sayısını bir önceki yıla göre yüzde 22 artırarak 365 milyona çıkardı.

Spotify, 165 milyon ücretli abonesi bulunuyor. Kullanıcı sayısındaki artışa ve iyileşen reklam performansına rağmen şirket, kâr edemedi ve nakit akışı da önemli ölçüde düştü. Spotify, bir önceki yılın çeyreğindeki 48 milyon dolara karşılık yalnızca 40 milyon dolar gelir elde etti.

Spotify’ın ana rakibi Apple Music’in sanatçılara akış başına Spotify’ın iki katı ücret ödüyor. Her iki şirket de benzer ücret alıyor olsa da Apple reklam destekli bir kullanış olanağı sunmuyor.