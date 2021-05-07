Altın fiyatı son 3 ayın zirvesinde

Uluslararası spot altın fiyatı Şubat ayından bu yana geçen 3 aylık süreçte en yüksek seviyeye çıktı. ABD'de bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verileri öncesinde, ABD Doları'nın ve ABD 10 yıl vadeli hazine kağıdı (tahvil) getirilerinin gerilemesinin ardından spot altın fiyatı 1.816 dolar direncini kırdı.

Sabah saatlerinde 1.822 dolar seviyesine yükselen spot altın, şu sıralarda düne göre yüzde 0,25 artışla 1.819 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Dünya gazetesinin haberine göre analistler, "Zayıf dolar ve yüzde 1,60'ın altında seyreden 10 yıl vadeli tahvil getirileri altın fiyatındaki yükselişe yardım etti. Bugün açıklanacak tarım dışı istihdam çok önemli bir nokta. Eğer veriler gerçekten iyi gelirse, Fed'in tahvil alımlarını azaltmayı tartışmaya başlamasının yolu açılabilir" değerlendirmesi yaptı.

Analistler spot altının 1.816 direncini aşmasının ardından en yakın direnç seviyesini 1.830 olarak belirledi. Buranın da aşılması halinde fiyatın 1.847 dolar seviyesine doğru gidebileceğini vurguladılar.