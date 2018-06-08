Sporun yükselen yıldızı Afyon

Satılmış Akkaş, Afyonkarahisar (DHA)

Tesisleşme yatırımlarıyla spor alt yapısını kuran Afyonkarahisar, ülkemizde spor alanında adından sıkça söz ettirmeye başladı.

Futbol, voleybol ve basketbolda önemli yol kat eden Afyonkarahisar, 1-2 Eylül\'de yapılacak Dünya Motokros Şampiyonası ile adını tüm dünyaya duyuracak. Termal ve Sağlık Turizminin yanına Spor Turizmini de ekleyen Afyonkarahisar sporun yükselen yıldızı olurken, 30 Ağustos\'ta başlayacak Uluslararası Afyon Motosiklet Festivali\'nde 20\'ye yakın spor ve kültür etkinliği düzenlenecek. Athena, Ceza ve Demir Demirkan konserlerin de yer alacağı festival, 2 Eylül Pazar günü yapılacak Dünya Motokros Şampiyonası ile tamamlanacak.

FUTBOLDA SÜPER LİG\'E BİR ADIM KALDI

2013 yılında kurularak amatör ligde mücadele etmeye başlayan Afyonkarahisar\'ın takımı Afjet Afyonspor, beş yılda kazandığı 4 şampiyonluk ile Spor Toto 1. Lig\'e çıkmayı başardı. Süper Ligi hedefleyen mor-beyazlılar, beş yılda Süper Lig\'in kapısına dayanmayı bildi. Afjet Afyonspor yeni sezonda 18 takımın yer alacağı Spor Toto 1. Lig\'de mücadele edecek.

BASKETBOLDA SÜPER LİG\'E YÜKSELDİ

Afyon Belediyespor Basketbol Takımı, Türkiye Basketbol 1\'inci Ligi (TBL) play- off finalinde Bahçeşehir Koleji\'ni (3-1) geride bırakarak, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi\'ne yükseldi. Geçen sezon aldığı flaş sonuçlarla adını en iyi takımlar arasına yazdıran Afyon Belediyespor, 16 takımlı süper ligde boy gösterecek.

VOLEYBOLDA EFELER LİGİ\'NDE

Afyonkarahisar Belediyesi Voleybol Takımı, 2016 sezonundan bu yana Türkiye\'deki en üst lig olan Efeler Ligi\'nde mücadele ediyor. Afyonkarahisar, dünyanın en iyi beş ligi arasında gösterilen Efeler Ligi\'nde başarılı performansıyla filenin de yükselen değerleri arasında.

KOCATEPE SPOR KOMPLEKSİ ÜLKEYE DEĞER KATIYOR

650 bin metrekare alan üzerinde yapılan Afyon Kocatepe Spor Kompleksi\'nde tamamı aydınlatmalı ve soyunma odaları mevcut 15 bin kişilik stadyum, 2\'si sentetik, 9\'u doğal çim toplam 11 antrenman sahası, atletizm ve pentatlon (koşu, uzun atlama, cirit atma, disk atma, güreş ) sahaları, ikisi kapalı 4 tenis kortu, 2 adet çok amaçlı spor salonu, güreş eğitim merkezi, yarı olimpik yüzme havuzu, kamp eğitim merkezi ve su kayağı yapılacak yapay bir gölet bulunuyor.

AFYON, MOTOR SPORLARI MERKEZİ İLE DÜNYAYA AÇILACAK

Kocatepe Spor Kompleksi yerleşkesi içerisinde 164 bin metre karelik alan içerisinde yer alan Afyon Motor Sporları Merkezi 2016 yılı sonunda açıldı. Motokros, enduro, süperenduro, atv ve süpermoto branşlarında hizmet veren merkezde bir çok Türkiye Şampiyonası düzenlendi. 2 Eylül 2018 tarihinde yapılacak Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP) öncesi yapılan incelemelerde Afyon Motor Sporları Merkezi organizasyondan tam not almayı bildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-motokros pistinin yerden ve havadan görüntüsü

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